Не зміг відповісти: новий міністр культури Литви пішов у відставку після питання про Крим

У Литві у відставку подав міністр культури Ігнотас Адомавічюс, який не зміг відповісти на запитання про приналежність Криму. На посаді він пробув лише тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовське видання LRT .

Що передувало

Під час інтерв’ю журналістка lrytas.lt запитала Адомавічюса, чий Крим. Міністр уникнув прямої відповіді, назвавши це питання "провокаційним" і таким, що "не стосується Міністерства культури".

Після кількох уточнень він повторив, що "є межа, за яку не варто заходити".

Після цього у канцелярії президента Литви заявили, що така позиція члена уряду є "незрозумілою та неприйнятною" і поставили під сумнів, чи може він залишатися в уряді.

3 жовтня коаліційна рада планувала обговорити питання відставки міністра, а прем’єр-міністерка Інга Ругінене "втратила терпіння".

За даними LRT, лідер консерваторів Лаурінас Кащюнас звернувся до Департаменту державної безпеки Литви із проханням перевірити, чи може міністр культури після своїх заяв мати доступ до засекреченої інформації.

Політик зазначив, що у нинішніх геополітичних умовах виникають сумніви щодо його надійності та здатності дотримуватися вимог безпеки.

Кащюнас наголосив, що висловлювання міністра суперечать зобов’язанню уряду підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Заявив про відставку

Втім, сам Адомавічюс випередив події й оголосив, що подає у відставку. Він заявив, що робить це не через власні помилки, а під тиском ззовні, що створює загрозу безпеці його сім'ї.

"Щоб захистити свою сім'ю та суспільство, а також не заважати роботі уряду, я ухвалив рішення піти. Це мій особистий вибір, мене ніхто не змушував. Думаю, це дозволить деескалувати ситуацію", - заявив він.

Ігнотас Адомавічюс, який представляє ультраправу партію "Зоря Німану", пробув на чолі міністерства лише тиждень.

У виданні наголошують, що кандидатура Адомавічюса від самого початку викликала сильне невдоволення культурного співтовариства, оскільки він не має зв'язків з культурним сектором, окрім того, що закінчив Національну школу мистецтв ім. М. К. Чюрльоніса.

До призначення міністром він недовго обіймав посаду радника віцеспікера Сейму, а раніше був комерційним директором сімейної компанії "Bravopasta", що виробляє макарони.