У Литві уряд офіційно пішов у відставку: хто стане тимчасовим прем'єром

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі LRT заявив радник президента Томаш Бержинскас.

"Президент підписав указ про відставку уряду і призначення тимчасового уряду для виконання обов'язків", - розповів Бержинскас.

Після того як президія правлячої Литовської соціал-демократичної партії (ЛСДП) визначиться з кандидатом на посаду глави уряду, цей вибір має бути погоджено з президентом Гітанасом Науседою. Лише після цього президент висуває кандидатуру прем'єр-міністра на розгляд Сейму.

Депутати парламенту мають розглянути запропонованого кандидата і проголосувати за нього протягом тижня з моменту внесення до пленарної зали. Голосування відбувається відкрито, а для затвердження кандидатури достатньо простої більшості.

Якщо кандидатуру затверджено, майбутній прем'єр зобов'язаний протягом 15 днів після призначення подати на затвердження Сейму склад Кабінету міністрів, погоджений із президентом, а також програму дій нового уряду. Повноваження уряд отримує після того, як програма буде схвалена більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

Однак якщо Кабінет міністрів іде у відставку, у президента з'являється можливість вплинути на його новий склад. Це може призвести до часткової або повної заміни міністрів з боку правлячої коаліції.