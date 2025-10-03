ua en ru
Не смог ответить: новый министр культуры Литвы ушел в отставку после вопроса о Крыме

Пятница 03 октября 2025 16:09
Не смог ответить: новый министр культуры Литвы ушел в отставку после вопроса о Крыме Фото: министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс (diena lt)
Автор: Ірина Глухова

В Литве в отставку подал министр культуры Игнотас Адомавичюс, который не смог ответить на вопрос о принадлежности Крыма. В должности он пробыл всего неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание LRT.

Что предшествовало

Во время интервью журналистка lrytas.lt спросила Адомавичюса, чей Крым. Министр ушел от прямого ответа, назвав этот вопрос "провокационным" и таким, что "не касается Министерства культуры".

После нескольких уточнений он повторил, что "есть граница, за которую не стоит заходить".

После этого в канцелярии президента Литвы заявили, что такая позиция члена правительства является "непонятной и неприемлемой" и поставили под сомнение, может ли он оставаться в правительстве.

3 октября коалиционный совет планировал обсудить вопрос отставки министра, а премьер-министр Инга Ругинене "потеряла терпение".

По данным LRT, лидер консерваторов Лауринас Кащюнас обратился в Департамент государственной безопасности Литвы с просьбой проверить, может ли министр культуры после своих заявлений иметь доступ к засекреченной информации.

Политик отметил, что в нынешних геополитических условиях возникают сомнения относительно его надежности и способности соблюдать требования безопасности.

Кащюнас подчеркнул, что высказывания министра противоречат обязательству правительства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Заявил об отставке

Впрочем, сам Адомавичюс опередил события и объявил, что подает в отставку. Он заявил, что делает это не из-за собственных ошибок, а под давлением извне, что создает угрозу безопасности его семьи.

"Чтобы защитить свою семью и общество, а также не мешать работе правительства, я принял решение уйти. Это мой личный выбор, меня никто не заставлял. Думаю, это позволит деэскалировать ситуацию", - заявил он.

Игнотас Адомавичюс, который представляет ультраправую партию "Заря Немана", пробыл во главе министерства всего неделю.

В издании отмечают, что кандидатура Адомавичюса с самого начала вызвала сильное недовольство культурного сообщества, поскольку он не имеет связей с культурным сектором, кроме того, что закончил Национальную школу искусств им.

До назначения министром он недолго занимал должность советника вице-спикера Сейма, а ранее был коммерческим директором семейной компании "Bravopasta", производящей макароны.

Смена правительства в Литве

В июле в Литве вспыхнул скандал вокруг премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса. Его обвиняли в возможных связях с компанией, принадлежавшей его родственнику.

На фоне критики Палуцкас 31 июля заявил об отставке с должности главы правительства и лидера Социал-демократической партии.

4 августа президент страны официально принял его отставку и назначил временно исполняющего обязанности премьера.

Впоследствии, 26 августа, Сейм Литвы предварительно утвердил новую главу правительства - Ингу Ругинене. За ее кандидатуру проголосовали 78 депутатов из 141.

Уже 25 сентября литовский парламент утвердил в должности премьер-министра Ругинене и одобрил программу нового правительства.

