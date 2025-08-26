ua en ru
Ругінене стала прем'єром Литви і насамперед поїде в Україну

Вільнюс, Вівторок 26 серпня 2025 18:55
UA EN RU
Ругінене стала прем'єром Литви і насамперед поїде в Україну Фото: Інга Ругінене, прем'єр Литви (facebook.com/inga.ruginiene)
Автор: Іван Носальський

Сейм Литви затвердив кандидатуру Інги Ругінене на посаду нового прем'єр-міністра. Її підтримали 78 депутатів зі 141.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Під час засідання парламенту за кандидатуру Ругінене проголосували 78 депутатів, 35 були проти і ще 14 утрималися.

Після цього Ругінене повинна буде не пізніше ніж через 15 днів представити парламенту свій уряд, затверджений президентом, а також винести на розгляд Сейму програму уряду.

Свої повноваження новий уряд отримає тільки після того, як парламент затвердить нову програму.

"Безумовно, якщо говорити про зовнішню політику, то першими візитами будуть Україна і Польща. Це дуже важливо", - розповіла нова прем'єрка.

Вона також не уточнила, що саме робитиме насамперед на новій посаді, оскільки очікує на роботу за різними напрямами.

За її словами, головним пріоритетом стане затвердження урядової програми, розробка детального плану дій і якомога швидше його втілення. Перед голосуванням у Сеймі вона зазначила, що готова до співпраці, готова слухати і враховувати думки інших.

"Мій стиль завжди полягав у командній роботі. Я командна людина і закликаю всі фракції, незалежно від поглядів і думок, працювати разом як команда", - додала Ругінене.

Відставка уряду Литви

Нагадаємо, 4 серпня президент Литви Гітанас Науседа прийняв відставку уряду Гінтаутаса Палуцкаса.

При цьому про свою відставку Палуцкас оголосив ще 31 липня. Це сталося на тлі скандальних обшуків у компанії Dankora, яка, як передбачалося, пов'язана з його сім'єю.

