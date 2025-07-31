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Прем'єр Литви подав у відставку: що відомо

Четвер 31 липня 2025 12:45
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Прем'єр Литви подав у відставку: що відомо Фото: Гінтаутас Палуцкас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас оголосив про свою відставку з посади глави уряду та голови Соціал-демократичної партії. Його рішення вже затвердила партійна рада, а президент країни Гітанас Науседа підтвердив цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

За словами Науседи, Палуцкас повідомив йому про своє рішення телефоном уранці 31 липня. Президент зазначив, що наразі тривають консультації щодо формування нової коаліції, адже Соціал-демократична партія, яка має більшість у Сеймі, зберігає керівну позицію.

Згідно з литовською Конституцією, після відставки прем'єра у відставку йде весь уряд. Тимчасово виконувати обов’язки глави уряду може міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович, а виконувачем обов’язків голови партії призначено першого заступника голови - Міґдауґаса Сінкявічуса.

Криза загострилася після того, як голова Сейму Саулюс Сквярняліс заявив, що його партія "Демократична спілка "Вардан Литви" не співпрацюватиме з коаліцією, якщо прем’єром залишиться Палуцкас. Того ж дня відбулася зустріч Сквярняліса з президентом.

На тлі політичного тиску стало відомо, що Служба розслідувань фінансових злочинів провела обшуки в компанії Dankora, пов’язаній із родиною Палуцкаса. Фірма отримувала європейські дотації й закуповувала обладнання у компанії самого прем’єра.

Президент Науседа раніше дав Палуцкасу два тижні на пояснення перед суспільством. Той пішов у відпустку, але події продовжували розвиватися.

Кандидати на посаду премʼєра Литви

У лавах соціал-демократів вже розглядають кандидатів на посаду нового прем’єра. Серед них - віцеспікер Сейму Юозас Олєкас, мери Робертас Духневічус (Вільнюський район) та Міґдауґас Сінкявічус (Йонава), а також міністерка соцполітики Інґа Ругінєнє.

Науседа наголосив, що новий кандидат має бути бездоганним з погляду репутації.

"Попросимо всю наявну інформацію від спецслужб, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому", - зазначив він.

Допомога Україні з боку Литви

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Литва активно підтримує Україну у її боротьбі. Вона постачає зброю, боєприпаси, дрони, засоби протиповітряної оборони та бронетехніку.

Уряд Литви послідовно закликає до жорсткіших санкцій проти Росії та виступає за якнайшвидше просування України на шляху до членства в ЄС.

У лютому Литва передала черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, тепловізори та інше обладнання для потреб українських військових.

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