Парламент Литви затвердив нового прем'єра та міністрів
Парламент Литви 25 вересня затвердив на посаді прем'єр-міністра країни Інгу Ругінене та схвалив програму нового уряду.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на LRT та Reuters.
Зазначається, що 80 парламентарів проголосували "за", 40 були проти, ще двоє утрималися під час схвалення програми нового уряду.
Очікується, що прем'єр-міністр Інга Ругінене та призначені президентом Гітанасом Науседою міністри незабаром будуть приведені до присяги. Більшість міністрів змінилося, але міністерство закордонних справ все ще очолюватиме Кястутіс Будріс, а міноборони - Довіле Шакалене.
Що обіцяє новий уряд
Новий уряд обіцяє зберегти великий обсяг інвестицій в оборону країни та збільшити оборонні витрати до 5% від ВВП країни. Також обіцяють зберегти більшість напрямків, за якими працював попередній кабінет міністрів, в тому числі допомогу Україні.
"Моя мета полягає в тому, щоб наприкінці мого терміну люди почувалися більш захищеними завдяки кращому захисту, а також завдяки кращому соціальному забезпеченню", - сказала Ругінене.
При цьому новий уряд Литви заявляє, що хоче пом'якшити політику щодо Китаю. В новому литовському кабміні хочуть виправити дипломатичні відносини з російським союзником.
Новосформований кабмін Литви вже зазнав критики через те, що в його складі є члени правопопулістської партії "Зоря Нямунаса". Лідер цієї партії перебуває під судом через антисемітизм, а також дозволяв собі образливі висловлювання у бік України.
Через це у вересні в Литві навіть спалахнули протести. Проте президент Науседа пообіцяв, що проконтролює, щоб керівник праворадикалів не зміг вплинути на політику уряду.
Зміна уряду в Литві: що відомо
Зазначимо, ще 26 серпня Сейм Литви попередньо затвердив кандидатуру Інги Ругінене на посаду нового прем'єр-міністра. Її підтримали 78 депутатів зі 141. Першим візитом новообраного прем'єра стане поїздка в Україну.
Попередній уряд прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса пішов у відставку після того, як у липні спалахнув скандал через ймовірні зв'язки прем'єра з компанією, яка належала його родичу. Сам Палуцкас 31 липня заявив, що подає у відставку з посади глави уряду та голови Соціал-демократичної партії. 4 серпня президент країни прийняв його відставку та призначив т.в.о. голови уряду.