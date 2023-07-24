ЗМІ: "Панцир" на даху Міноборони РФ не зміг відбити атаку дрона за 300 метрів від місця удару

Як випливає з публікацій у соцмережах і супутникових знімків, зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії "Панцир-С1", розміщений на даху штаб-квартири Міноборони наприкінці 2022 року, як і раніше, перебуває там.

Зазначається, що до місця удару безпілотника по комплексу будівель російського військового відомства на Комсомольському проспекті від цієї точки - менше ніж 300 метрів.

Фото: Місце удару (t.me/radiosvoboda)

"Проте жодних свідчень роботи "Панцира" вранці в понеділок очевидці не помітили", - йдеться у матеріалі.

Атака дронів на Москву: коротко про головне

Нагадаємо, що сьогодні вночі Москву атакували два безпілотники. Повідомляється, що один БПЛА влучив у бізнес-центр, де знаходиться магазин "Леруа Мерлен", а інший впав недалеко від будинку Міноборони РФ та штаб-квартири кібернетичної розвідки ГРУ.

Міноборони РФ встигло відзвітувати, що нібито "перехопило два безпілотники". Там вже звинуватили в атаці українську сторону.

Тим часом розслідувач Bellingcat Христо Грозєв звернув увагу, що поряд з місцем падіння уламків безпілотника знаходиться Військовий університет, а також кілька секретних об'єктів Головного розвідувального управління РФ, зокрема "штаб кібератак ГРУ".

Другий дрон влучив у бізнес-центр. У результаті чого в будівлі вибиті шибки на 17-му і 18-му поверхах на площі 50 квадратів. У цій будівлі знаходиться магазин "Леруа Мерлен".

Пізніше РБК-Україна повідомляло, що нічна атака безпілотників на Москву була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

Російська ППО в Москві

Раніше повідомлялося, що Росія почала активно посилювати протиповітряну оборону навколо Москви через побоювання ударів українських безпілотників.

Пізніше у мережі з'явилися кадри, як у Москві встановлюють ЗПРК "Панцир-С1" на даху адмінбудівель, у тому числі Мініборони РФ.

Як пояснили в ISW, Кремль, напевно, активізує свої зусилля, щоб підготувати населення РФ до затяжної війни проти України. Саме з цією метою по Москві останніми днями встановлюються системи ППО.