ЗМІ: "Панцир" на даху Міноборони РФ не зміг відбити атаку дрона за 300 метрів від місця удару

"Панцир-С1" на даху штаб-квартири Міноборони РФ не зміг збити дрон, хоча перебував від точки удару по Москві менш ніж за 300 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радио Свобода".
Як випливає з публікацій у соцмережах і супутникових знімків, зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії "Панцир-С1", розміщений на даху штаб-квартири Міноборони наприкінці 2022 року, як і раніше, перебуває там.
Зазначається, що до місця удару безпілотника по комплексу будівель російського військового відомства на Комсомольському проспекті від цієї точки - менше ніж 300 метрів.
Фото: Місце удару (t.me/radiosvoboda)
"Проте жодних свідчень роботи "Панцира" вранці в понеділок очевидці не помітили", - йдеться у матеріалі.
Атака дронів на Москву: коротко про головне
Нагадаємо, що сьогодні вночі Москву атакували два безпілотники. Повідомляється, що один БПЛА влучив у бізнес-центр, де знаходиться магазин "Леруа Мерлен", а інший впав недалеко від будинку Міноборони РФ та штаб-квартири кібернетичної розвідки ГРУ.
Міноборони РФ встигло відзвітувати, що нібито "перехопило два безпілотники". Там вже звинуватили в атаці українську сторону.
Тим часом розслідувач Bellingcat Христо Грозєв звернув увагу, що поряд з місцем падіння уламків безпілотника знаходиться Військовий університет, а також кілька секретних об'єктів Головного розвідувального управління РФ, зокрема "штаб кібератак ГРУ".
Другий дрон влучив у бізнес-центр. У результаті чого в будівлі вибиті шибки на 17-му і 18-му поверхах на площі 50 квадратів. У цій будівлі знаходиться магазин "Леруа Мерлен".
Пізніше РБК-Україна повідомляло, що нічна атака безпілотників на Москву була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.
Раніше повідомлялося, що Росія почала активно посилювати протиповітряну оборону навколо Москви через побоювання ударів українських безпілотників.
Пізніше у мережі з'явилися кадри, як у Москві встановлюють ЗПРК "Панцир-С1" на даху адмінбудівель, у тому числі Мініборони РФ.
Як пояснили в ISW, Кремль, напевно, активізує свої зусилля, щоб підготувати населення РФ до затяжної війни проти України. Саме з цією метою по Москві останніми днями встановлюються системи ППО.
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