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"Паніки немає". У Москві встановлюють ЗПРК "Панцирь-С1" на даху адмінбудівель

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Росія, Четвер 19 січня 2023 19:00
"Паніки немає". У Москві встановлюють ЗПРК "Панцирь-С1" на даху адмінбудівель Фото: у Москві встановлюють ЗПРК "Панцирь-С1" на даху адмінбудівель (t.me/operativnoZSU)
Автор: Тетяна Степанова

У Москві встановлюють ЗПРК "Панцирь-С1" на даху адмінбудівель, зокрема Мініоборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.

Зазначимо, що ЗРПК "Панцир-С1" призначений для протиповітряної оборони малорозмірних військових, у тому числі рухомих та адміністративно-промислових об'єктів та районів від літаків, вертольотів, крилатих ракет та високоточної зброї, а також для посилення угруповань ППО при відбитті масованих ударів засобів повітряного нападу.

Окрім того, нагадаємо, що "Укроборонпром" завершив розробку й низку випробувань у повітрі українського ударного дрона з дальністю ураження понад 1000 кілометрів, який може долетіти й до Москви.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Бєлгородській області РФ повідомляють про "прильоти" у Валуйському міському окрузі. Внаслідок нібито обстрілу постраждали будівлі у селі Довге.

Також раніше ми писали, що у Росії в Брянській області протиповітряна оборона нібито збила ракету "Точка У". Місцева влада традиційно звинувачує українських військових в атаці.

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