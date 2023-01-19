"Паніки немає". У Москві встановлюють ЗПРК "Панцирь-С1" на даху адмінбудівель
У Москві встановлюють ЗПРК "Панцирь-С1" на даху адмінбудівель, зокрема Мініоборони РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.
Зазначимо, що ЗРПК "Панцир-С1" призначений для протиповітряної оборони малорозмірних військових, у тому числі рухомих та адміністративно-промислових об'єктів та районів від літаків, вертольотів, крилатих ракет та високоточної зброї, а також для посилення угруповань ППО при відбитті масованих ударів засобів повітряного нападу.
Окрім того, нагадаємо, що "Укроборонпром" завершив розробку й низку випробувань у повітрі українського ударного дрона з дальністю ураження понад 1000 кілометрів, який може долетіти й до Москви.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Бєлгородській області РФ повідомляють про "прильоти" у Валуйському міському окрузі. Внаслідок нібито обстрілу постраждали будівлі у селі Довге.
Також раніше ми писали, що у Росії в Брянській області протиповітряна оборона нібито збила ракету "Точка У". Місцева влада традиційно звинувачує українських військових в атаці.
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