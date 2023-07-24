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У Москві пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку безпілотників

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Понеділок 24 липня 2023 04:26
У Москві пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку безпілотників Фото: у Москві пролунала серія вибухів (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У різних районах Москви пролунали гучні вибухи вночі, 24 липня. Повідомляється, що місто нібито було атаковане безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Судячи з опублікованих відео, наслідки вибухів видно у різних районах столиці РФ. Так, на вулиці Лихачова у бізнес-центрі після вибухів видно дим та невелике загоряння.

На Комсомольському проспекті у результаті вибухів в одній із будівель повилітали вікна, проїжджа частина перекрита співробітниками поліції.

Також повідомляється, що нібито дронами була атакована військова частина у межах міста.

Реакція влади РФ на вибухи у Москві

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у місті нібито зафіксовано удари двох безпілотників.

"Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань і постраждалих немає. Всі оперативні служби працюють на місці", - заявив він.

Пожежі та вибухи в Росії

Нагадаємо, останні кілька місяців у Росії все частіше фіксують вибухи та пожежі. Наприклад, 4 липня дрон-камікадзе нібито атакував військову частину під Москвою .

При цьому 4 липня у Москві пролунали кілька потужних вибухів. Там нібито могли працювати системи протиповітряної оборони.

Також 3 липня під Москвою була сильна пожежа в промисловому підприємстві . Площа вогню складала близько 400 квадратних метрів.

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