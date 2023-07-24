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СМИ: "Панцирь" на крыше Минобороны РФ не смог отразить атаку дрона в 300 метрах от места удара

Фото: "Панцирь-С1" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

"Панцирь-С1" на крыше штаб-квартиры Минобороны РФ не смог сбить дрон, хотя находился от точки удара по Москве менее чем в 300 метрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как следует из публикаций в соцсетях и спутниковых снимков, зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С1", размещенный на крыше штаб-квартиры Минобороны в конце 2022 года, по-прежнему находится там.

Отмечается, что до места удара беспилотника по комплексу зданий российского военного ведомства на Комсомольском проспекте от этой точки - менее 300 метров.

Фото: Место удара (t.me/radiosvoboda)

"Однако никаких свидетельств работы "Панциря" утром в понедельник очевидцы не заметили", - говорится в материале.

Атака дронов на Москву: коротко о главном

Напомним, что сегодня ночью Москву атаковали два беспилотника. Сообщается, что один БПЛА попал в бизнес-центр, где находится магазин "Леруа Мерлен", а другой упал недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры кибернетической разведки ГРУ.

Минобороны РФ успело отчитаться, что якобы "перехватило два беспилотника". Там уже обвинили в атаке украинскую сторону.

Между тем, расследователь Bellingcat Христо Грозев обратил внимание, что рядом с местом падения обломков беспилотника находится Военный университет, а также несколько секретных объектов Главного разведывательного управления РФ, в частности "штаб кибератак ГРУ".

Второй дрон попал в бизнес-центр. В результате чего в здании выбиты оконные стекла на 17-м и 18-м этажах на площади 50 квадратов. В этом здании находится магазин "Леруа Мерлен".

Позже РБК-Украина сообщало, что ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Российская ПВО в Москве

Ранее сообщалось, что Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы из-за опасений ударов украинских беспилотников.

Позже в сети появились кадры, как в Москве устанавливают ЗПРК "Панцирь-С1" на крыше админпостроек, в том числе Министерства обороны РФ.

Как объяснили в ISW, Кремль наверняка активизирует свои усилия, чтобы подготовить население РФ к затяжной войне против Украины. Именно с этой целью по Москве в последние дни устанавливаются системы ПВО.

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