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"Вдалося припинити": у Міноборони РФ звинувачують Україну в атаці дронів на Москву

Новость на русском →
Москва, РФ, Понеділок 24 липня 2023 06:55
"Вдалося припинити": у Міноборони РФ звинувачують Україну в атаці дронів на Москву Фото: у Міноборони РФ зробили заяву про атаку дронів на Москву (скриншот з відео t.me)
Автор: Володимир Костирін

Вибухи в Москві (РФ), що пролунали рано-вранці 24 липня, в Міністерстві оборони країни-агресора пов'язують з атакою безпілотників, в якій традиційно звинувачують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ.

У російському військовому відомстві розповіли про те, що цього ранку було "припинено спробу" України атакувати двома БПЛА по об'єктах на території міста Москви.

"Засобами радіоелектронної боротьби два українські БПЛА були придушені та зазнали краху", - йдеться у заяві.

Також у Міноборони РФ стверджується, що "внаслідок припиненої терористичної атаки" постраждалих немає.

Вибухи в Москві через дрони 24 липня

Вже під ранок в столиці РФ Москві пролунали вибухи, які пов'язують з атакою дронів. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в місті нібито зафіксовано удари 2 БПЛА, і сталися вони двома нежитловими будинками.

Він додав, що внаслідок серйозних руйнувань та постраждалих немає.

Додамо, що одним із пошкоджених будівель у Москві є будинок на Комсомольському проспекті, і розташований він поряд з Міноборони та ГРУ РФ.

Атаки дронів у Москві та Підмосков'ї

Нагадаємо, останні кілька місяців у Росії все частіше фіксують вибухи та пожежі. Наприклад, 4 липня дрон-камікадзе нібито атакував військову частину під Москвою .

При цьому 4 липня у Москві пролунали кілька потужних вибухів. Там нібито могли працювати системи протиповітряної оборони.

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