Росіяни посилюють ППО навколо Москви, боячись ударів з України, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами видання, російська влада розгорнула установки протиповітряної оборони в Москві та її околицях після кількох атак безпілотників у центрі країни. Кремль звинуватив Україну в атаках на свої бази, проте Київ офіційно не взяв на себе відповідальність.

Місцеві жителі опублікували в соцмережах фотографії кранів, які піднімають системи "Панцир" на дахи в центрі Москви, а також захисні споруди, встановлені в західному передмісті, біля офіційної резиденції президента Володимира Путіна.