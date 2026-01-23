ЗМІ написали про старт переговорів України, США та РФ: чи справді це так

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 січня, відбудеться перша тристороння зустріч України, США та Росії в Абу-Дабі. За словами українського президента Володимира Зеленського, на цій зустрічі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу.

Вчора, 22 січня, у Зеленського пройшла "позитивна зустріч" з президентом США Дональдом Трампом. Загалом зустріч двох президентів тривала трохи більше години.

В той самий час у Кремлі пройшла зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним. В ній брали участь помічник диктатора Юрій Ушаков і його спецпредставник Кирило Дмитрієв. Зусріч тривала 3,5 години.

Згодом країна-агресорка підтвердила проведення переговорів в ОАЕ і теж визначилася зі складом учасників. До складу делегації РФ увійшли високопосадовці російського міноборони, які отримали інструкції від диктатора.

Російська сторона заявила, що без вирішення питання територій розраховувати на мир в Україні не варто. РФ наголосила, що продовжить воювати, доки не буде досягнуто врегулювання.

Сьогодні, 23 січня, Володимир Зеленський затвердив склад делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Переговорну групу України очолить секретар РНБО Рустем Умєров.

Зазначимо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".