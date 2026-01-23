Кремль анонсував переговори в Абу-Дабі та заявив про продовження війни

Перше засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю представників Росії, США та України відбудеться в Абу-Дабі у п'ятницю, 23 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова, які цитують росЗМІ.

За словами Ушакова, до складу робочої групи з питань безпеки від Росії увійдуть представники керівництва Міноборони країни. Її очолюватиме начальник ГРУ Ігор Костюков. Ушаков зазначив, що делегація одержала від Путіна "конкретні інструкції". Дмитрієв та Віткофф зустрінуться в Абу-Дабі як керівники двосторонньої робочої групи з економічних справ. Також помічник російського диктатора зазначив: російська сторона заявила, що без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання в Україні не варто і що Росія продовжить вирішувати питання на полі бою, доки не досягнуто врегулювання. За словами Ушакова, РФ та США домовилися підтримувати щільні контакти "з української та інших тем".