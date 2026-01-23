ua en ru
Кремль анонсував переговори в Абу-Дабі та заявив про продовження війни

Росія, П'ятниця 23 січня 2026 04:20
Кремль анонсував переговори в Абу-Дабі та заявив про продовження війни Фото: помічник російського диктатора Юрій Ушаков (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Перше засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю представників Росії, США та України відбудеться в Абу-Дабі у п'ятницю, 23 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова, які цитують росЗМІ.

За словами Ушакова, до складу робочої групи з питань безпеки від Росії увійдуть представники керівництва Міноборони країни. Її очолюватиме начальник ГРУ Ігор Костюков.

Ушаков зазначив, що делегація одержала від Путіна "конкретні інструкції".

Дмитрієв та Віткофф зустрінуться в Абу-Дабі як керівники двосторонньої робочої групи з економічних справ.

Також помічник російського диктатора зазначив: російська сторона заявила, що без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання в Україні не варто і що Росія продовжить вирішувати питання на полі бою, доки не досягнуто врегулювання.

За словами Ушакова, РФ та США домовилися підтримувати щільні контакти "з української та інших тем".

Нагадаємо, у четвер, 22 січня, в Кремлі відбулась зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним, де також брали участь Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв. Вона тривала 3,5 години.

Віткофф вже неодноразово відвідував Москву і зустрічався з диктатором. Попри заяви представників Вашингтона про те, що РФ нібито готова до миру, жодних ознак цього немає.

Також 22 січня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілися у Давосі.

Як в Офісі президента України, так і сам Трамп висловились, що зустріч була гарною.

