Зеленський затвердив делегацію для переговорів з США та РФ: повний список

Президент України Володимир Зеленський новим указом затвердив склад делегації для участі у мирних переговорах зі Сполученими Штатами та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Згідно тексту указу, для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру, затверджено делегацію з 10 чоловік. До неї увійшли: Рустем Умєров – секретар РНБО та глава делегації

Кирило Буданов – керівник Офісу президента України

Давид Арахамія – народний депутат України

Олександр Бевз – радник Кабінету президента України Офісу президента України

Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу ЗСУ

Олег Іващенко – начальник Головного управління розвідки МО України

Сергій Кислиця – перший заступник керівника Офісу президента України

Євгеній Острянський – перший заступник секретаря РНБО

Олександр Поклад – перший заступник голови СБУ

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки МО України.