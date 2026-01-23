Зеленський затвердив делегацію для переговорів з США та РФ: повний список
Президент України Володимир Зеленський новим указом затвердив склад делегації для участі у мирних переговорах зі Сполученими Штатами та РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.
Згідно тексту указу, для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру, затверджено делегацію з 10 чоловік.
До неї увійшли:
- Рустем Умєров – секретар РНБО та глава делегації
- Кирило Буданов – керівник Офісу президента України
- Давид Арахамія – народний депутат України
- Олександр Бевз – радник Кабінету президента України Офісу президента України
- Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу ЗСУ
- Олег Іващенко – начальник Головного управління розвідки МО України
- Сергій Кислиця – перший заступник керівника Офісу президента України
- Євгеній Острянський – перший заступник секретаря РНБО
- Олександр Поклад – перший заступник голови СБУ
- Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки МО України.
Що відомо про переговори у Абу-Дабі
Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, у Абу-Дабі пройде перша тристороння зустріч України, Сполучених Штатів та Росії, на якій продовжать обговорення мирного завершення війни. За словами Володимира Зеленського, ключовим питанням зустрічі стануть території Донбасу.
При цьому, за словами прес-секретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, перед тристоронніми переговорами в Абу-Дабі за участі представників України, США і РФ, Кремль вимагає виведення українських військових з Донбасу.