СМИ написали о старте переговоров Украины, США и РФ: действительно ли это так

Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались. В то же время советник украинского лидера Владимира Зеленского объяснил, что происходит на самом деле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Издание отмечает, что эти переговоры - первые прямые трехсторонние мирные переговоры с начала полномасштабной войны в Украине.
В то же время отмечается, что остается неизвестным, находятся ли сейчас украинские и российские представители в одной комнате.
Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин пояснил, что официального времени начала переговоров нет.
Он отметил, что часть команд уже находится на месте и, возможно, проводит неформальные обсуждения, но это не означает старта официальной встречи. Литвин отметил, что партнеры сейчас часто работают в формате "во время обеда" или ожидания.
Советник Зеленского резюмировал, что речь идет о разговорах с участием неформатных людей, поэтому это нельзя оценивать традиционно как обычную политическую встречу, которая бывает в каких-то четких рамках
Напомним, в пятницу, 23 января, состоится первая трехсторонняя встреча Украины, США и России в Абу-Даби. По словам украинского президента Владимира Зеленского, на этой встрече ключевым вопросом станет территориальный по Донбассу.
Вчера, 22 января, у Зеленского прошла "позитивная встреча" с президентом США Дональдом Трампом. В общем встреча двух президентов длилась чуть больше часа.
В то же время в Кремле прошла встреча спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. В ней участвовали помощник диктатора Юрий Ушаков и его спецпредставитель Кирилл Дмитриев. Встреча длилась 3,5 часа.
Впоследствии страна-агрессор подтвердила проведение переговоров в ОАЭ и тоже определилась с составом участников. В состав делегации РФ вошли высокопоставленные чиновники российского минобороны, которые получили инструкции от диктатора.
Российская сторона заявила, что без решения вопроса территорий рассчитывать на мир в Украине не стоит. РФ подчеркнула, что продолжит воевать, пока не будет достигнуто урегулирование.
Сегодня, 23 января, Владимир Зеленский утвердил состав делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Переговорную группу Украины возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.
Отметим, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские военные должны покинуть территорию Донбасса. Он назвал это "важным условием российской стороны".