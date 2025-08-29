ЗМІ написали про справу НАБУ проти виробника ракети "Фламінго": що каже Бюро

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) офіційно спростувало інформацію про те, що ведеться розслідування стосовно української крилатої ракети "Фламінго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву НАБУ.
"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети "Фламінго", - сказано у повідомленні.
Українське ЗМІ Kyiv Independent 29 серпня із посиланням на власні джерела повідомило, що НАБУ та САП почали розслідувати діяльність компанії Fire Point - виробника крилатих ракет "Фламінго" та далекобійних дронів FP-1.
За даними джерел, НАБУ цікавить дві речі: можливе завищення ціни компонентів дронів та можливе завищення кількості переданих Міністерству оборони дронів. При цьому до ракети "Фламінго" у слідчих питань немає.
Речник НАБУ попередньо відмовився коментувати ситуацію для ЗМІ, сказавши, що питання "стосується таємниці слідства". А у Fire Point підтвердили факт розслідування - але при цьому відкинули усі звинувачення, назвавши їх "чутками".
При цьому Fire Point розрослася з 18 до 2200 співробітників впродовж 2023-2024 років. Минулого року компанія продала Міноборони дронів на 13,2 млрд гривень (загалом МОУ того року витратило на дрони 43 млрд гривень).
Зазначимо, нещодавно ми писали, що зараз Україна розгорнула масове виробництво далекобійного ударного дрона FP-1, який вперше показали у травні 2025 року. Цей безпілотник вже виробляється у темпах, які наздогнали великий російський завод з виробництва "Шахедів" у місті Алабуга.
Також раніше стало відомо, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго". Важливо зазначити, що новинка має вдвічі потужнішу бойову частину за американські ракети Tomahawk. Ракета дуже вдало пройшла державні випробування.
Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що це дуже потужна зброя. І пообіцяв розповісти більше, коли настане "ключовий момент".