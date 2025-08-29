ЗМІ написали про справу НАБУ проти виробника ракети "Фламінго": що каже Бюро

"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети "Фламінго", - сказано у повідомленні.

Що передувало

Українське ЗМІ Kyiv Independent 29 серпня із посиланням на власні джерела повідомило, що НАБУ та САП почали розслідувати діяльність компанії Fire Point - виробника крилатих ракет "Фламінго" та далекобійних дронів FP-1.

За даними джерел, НАБУ цікавить дві речі: можливе завищення ціни компонентів дронів та можливе завищення кількості переданих Міністерству оборони дронів. При цьому до ракети "Фламінго" у слідчих питань немає.

Речник НАБУ попередньо відмовився коментувати ситуацію для ЗМІ, сказавши, що питання "стосується таємниці слідства". А у Fire Point підтвердили факт розслідування - але при цьому відкинули усі звинувачення, назвавши їх "чутками".

При цьому Fire Point розрослася з 18 до 2200 співробітників впродовж 2023-2024 років. Минулого року компанія продала Міноборони дронів на 13,2 млрд гривень (загалом МОУ того року витратило на дрони 43 млрд гривень).