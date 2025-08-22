ua en ru
Politico показало випробування української крилатої ракети "Фламінго"

Україна, П'ятниця 22 серпня 2025 13:52
Politico показало випробування української крилатої ракети "Фламінго" Фото: крилата ракета FP-5 (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Україна вийшла на серійне виробництво крилатої ракети «Фламінго», здатної долати відстань до 3000 км та нести бойову частину вагою понад тонну. В мережі з'явились кадри з її випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Газета Politico оприлюднила відео випробувань української крилатої ракети "Фламінго". На кадрах видно, як ракета запускається з платформи та злітає в небо, залишаючи за собою жовтий слід.

Хоча російські системи протиповітряної оборони здатні збивати подібні загрози, Україна вже довела свою ефективність у проведенні складних операцій із застосуванням роїв безпілотників та ракет, що перетинаються, аби придушити оборону противника.

Якщо "Фламінго" зможе пробиватися вглиб Росії та вражати цілі в тилу, вона становитиме смертельну загрозу.

На відміну від дронів, які несуть відносно невеликі заряди, "Фламінго" здатна завдавати значно потужніших ударів.

Для прикладу, у червні Україна використала крилату ракету Р-360 "Нептун" зі 150-кілограмовою боєголовкою під час атаки на нафтопереробний завод у Туапсе. Тоді пожежу гасили три дні. "Фламінго" може завдавати ще більш руйнівних ударів.

Гендиректор Fire Point Ірина Терех наголосила, що успіх "Фламінго вже" є значним

Вона додала, що вони ще досліджують всі можливості, а також наголосила, що дрони компанії вже "частково відповідальні за закриття аеропортів та високі ціни на бензин у Росії".

Водночас, за оцінкою експерта з ракетних технологій Фабіана Гоффманна з Університету Осло, "Фламінго" може стати "найсильнішою гарантією безпеки України".

Зауважимо, що вчора стало відомо про обсяги з якими Україна виготовляє дану ракету. Проте, як запевнила Терех, це лише початкова стадія, і до жовтня виробництво планують збільшити в 7 разів.

Детальніше про те, що наразі відомо про українську розробку та, що про неї сказав український президент Володимир Зеленський, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

