СМИ написали о деле НАБУ против производителя ракеты "Фламинго": что говорит Бюро

"В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП не осуществляют расследование в отношении упомянутой в медиа ракеты "Фламинго", - сказано в сообщении.

Что предшествовало

Украинское СМИ Kyiv Independent 29 августа со ссылкой на собственные источники сообщило, что НАБУ и САП начали расследовать деятельность компании Fire Point - производителя крылатых ракет "Фламинго" и дальнобойных дронов FP-1.

По данным источников, НАБУ интересует две вещи: возможное завышение цены компонентов дронов и возможное завышение количества переданных Министерству обороны дронов. При этом к ракете "Фламинго" у следователей вопросов нет.

Представитель НАБУ предварительно отказался комментировать ситуацию для СМИ, сказав, что вопрос "касается тайны следствия". А в Fire Point подтвердили факт расследования - но при этом отвергли все обвинения, назвав их "слухами".

При этом Fire Point разрослась с 18 до 2200 сотрудников в течение 2023-2024 годов. В прошлом году компания продала Минобороны дронов на 13,2 млрд гривен (всего МОУ в том году потратило на дроны 43 млрд гривен).