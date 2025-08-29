СМИ написали о деле НАБУ против производителя ракеты "Фламинго": что говорит Бюро

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) официально опровергло информацию о том, что ведется расследование в отношении украинской крылатой ракеты "Фламинго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление НАБУ.
"В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП не осуществляют расследование в отношении упомянутой в медиа ракеты "Фламинго", - сказано в сообщении.
Украинское СМИ Kyiv Independent 29 августа со ссылкой на собственные источники сообщило, что НАБУ и САП начали расследовать деятельность компании Fire Point - производителя крылатых ракет "Фламинго" и дальнобойных дронов FP-1.
По данным источников, НАБУ интересует две вещи: возможное завышение цены компонентов дронов и возможное завышение количества переданных Министерству обороны дронов. При этом к ракете "Фламинго" у следователей вопросов нет.
Представитель НАБУ предварительно отказался комментировать ситуацию для СМИ, сказав, что вопрос "касается тайны следствия". А в Fire Point подтвердили факт расследования - но при этом отвергли все обвинения, назвав их "слухами".
При этом Fire Point разрослась с 18 до 2200 сотрудников в течение 2023-2024 годов. В прошлом году компания продала Минобороны дронов на 13,2 млрд гривен (всего МОУ в том году потратило на дроны 43 млрд гривен).
Отметим, недавно мы писали, что сейчас Украина развернула массовое производство дальнобойного ударного дрона FP-1, который впервые показали в мае 2025 года. Этот беспилотник уже производится в темпах, которые догнали крупный российский завод по производству "Шахедов" в городе Алабуга.
Также ранее стало известно, что Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго". Важно отметить, что новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk. Ракета очень удачно прошла государственные испытания.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что это очень мощное оружие. И пообещал рассказать больше, когда наступит "ключевой момент".