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ЗМІ дізналися імена російських пілотів, які розбилися в Брянській області 13 травня

Ілюстративне фото: ЗМІ дізналися імена російських пілотів, які розбилися в Брянській області 13 травня (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Журналісти дізналися імена російських пілотів, які розбилися під час падіння вертольота Мі-8 у Брянській області 13 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Astra.

Зазначається, що під час падіння вертольота загинули члени екіпажу Дмитро Осипов та 24-річний Сергій Чигілейчик із Вязьми Смоленської області.

Так, 15 травня у "В'язьмо-брянській" школі, де навчався Чигілейчик, пройшла жалобна лінійка на його честь.

Раніше повідомлялося, що під Клинцями загинув льотчик Мі-8 Максим Савченко, уродженець Краснодара.

Крім того, раніше "Брянська вулиця" дізналася ім'я ще одного загиблого пілота - Гліба Полякова.

Падіння вертольотів

13 травня у Брянській області вертоліт впав на дім. Потім у РФ заявили, що у Брянській області у місті Стародуб впав ще один вертоліт. Пізніше російські ЗМІ заявили, що у Брянській області впав вертоліт та літак Су-34. У Клинцях нібито оголосили план "Перехоплення" для пошуку диверсантів, які "можуть бути причетні до атаки на Мі-8 та Су-34".

Губернатор Брянської області підтвердив падіння Мі-8, а вчора влада Стародубського округу визнала факт падіння Су-34.

У Повітряних силах України вважають, що російська ППО могла сама збити свої літаки та гелікоптери.

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