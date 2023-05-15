ua ru
Пн, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шукають пілота на болотах. У Брянській області побічно підтвердили катастрофу Су-34

Новость на русском →
Росія, Понеділок 15 травня 2023 23:09
Шукають пілота на болотах. У Брянській області побічно підтвердили катастрофу Су-34 Фото: у РФ кажуть про падіння двох вертольотів у Брянській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Влада Стародубського округу російської Брянської області підтвердила факт катастрофи Су-34 у суботу, 13 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Медуза".

За даними ЗМІ, у понеділок, 15 травня, владою округу було опубліковано повідомлення з проханням до жителів по допомогу в пошуках пілота.

"Шановні жителі округу, з метою організації пошуку в болотистій місцевості другого пілота екіпажу літака, що розбився, просимо надати допомогу човнами і болотними чобітьми. Збір охочих допомогти завтра 16 травня о 8:30 біля будівлі адміністрації округу", - сказано в ньому.

Шукають пілота на болотах. У Брянській області побічно підтвердили катастрофу Су-34

Фото: скріншот

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, за неофіційними даними в Брянській області розбилися чотири російські військові борти: два вертольоти Мі-8, а також літаки Су-34 і Су-35. Однак у міноборони РФ досі не прокоментували дану інформацію.

Офіційно губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив факт аварії тільки одного вертольота Мі-8.

До цього стало відомо, що у Брянській області РФ впав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням гелікоптер довго кружляв над містом Клинці, а потім звалився на приватний будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Брянская область Російська Федерація Авиакатастрофа
NEWS
Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу
Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу
DAILY
"Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію