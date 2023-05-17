СМИ узнали имена российских пилотов, которые разбились в Брянской области 13 мая

Отмечается, что при падении вертолета погибли члены экипажа Дмитрий Осипов и 24-летний Сергей Чигилейчик из Вязьмы Смоленской области.

Так, 15 мая в "Вязьмо-брянской" школе, где учился Чигилейчик, прошла траурная линейка в его честь.

Ранее сообщалось, что под Клинцами погиб летчик Ми-8 Максим Савченко, уроженец Краснодара.

Кроме того, ранее "Брянская улице" узнала имя еще одного погибшего пилота - Глеба Полякова.

Падение вертолетов

13 мая в Брянской области вертолет упал на дом. Потом в РФ заявили, что в Брянской области в городе Стародуб упал еще один вертолет. Позже российские СМИ заявили, что в Брянской области упал вертолет и самолет Су-34. В Клинцах якобы объявили план "Перехват" для поиска диверсантов, которые "могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34".

Губернатор Брянской области подтвердил падение Ми-8, а вчера власти Стародубского округа признали факт крушения Су-34.

В Воздушных силах Украины считают, что российская ПВО могла сама сбить свои самолеты и вертолеты.

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