Злякався санкцій? Путін терміново відправив до США свого переговорника, - ЗМІ

Росія відправила свого спецпредставника Кирила Дмитрієва до США для проведення "офіційних переговорів". Це сталося лише через кілька днів після того, як американський лідер Дональд Трамп запровадив жорсткі антиросійські санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і журналіста Axios в X .

Барак Равід, журналіст Axios, повідомив, що Кирило Дмитрієв під час свого візиту до США зустрінеться зі спецпосланцем президента Трампа Стівом Віткоффом .

Візит відбувається на тлі зростаючого розчарування США після відмови Кремля припинити війну в Україні і скасування Трампом запланованого саміту з російським диктатором.

Джерела CNN повідомили, що Дмитрієв має зустрітися з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США і Росією" .

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, минулого тижня президент США повідомив про ймовірну зустріч з російським диктатором в Угорщині, щоб спробувати закінчити війну в Україні.

Після цього міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про відмову країни-агресорки від перемир’я.

У відповідь Дональд Трамп у середу, 22 жовтня, запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії.

Міністерство фінансів США повідомило, що нові санкції проти Росії запроваджені, щоби змусити Путіна налаштуватись на серйозні переговори щодо закінчення війни в Україні.

Крім того, президент США скасував очікувану зустріч з Путіним. Він наголосив, що проводитиме переговори з диктатором, оскільки впевнений, що не зможе досягти бажаного результату.

Зазначимо, експрезидент Росії Дмитро Медведєв вже назвав санкції США та скасування саміту з Путіним "актом війни" проти РФ.

Також Путін заявив, що зустріч з Дональдом Трампом у Будапешті не відбудеться нібито через відсутність підготовки.

При цьому Білий дім не виключає зустрічі американського лідера з російським диктатором, але є умова - вона має дати відчутний позитивний результат.