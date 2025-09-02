ua en ru
Перші слова Зінченка після переходу в "Ноттінгем": що сказав українець фанатам (відео)

Вівторок 02 вересня 2025 11:27
Перші слова Зінченка після переходу в "Ноттінгем": що сказав українець фанатам (відео) Фото: Олександр Зінченко перейшов до третього клубу АПЛ у своїй кар'єрі (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Футболіст збірної України Олександр Зінченко вперше звернувся до вболівальників після переходу з лондонського "Арсенала" до іншого клубу АПЛ – "Ноттінгем Форест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram "Ноттінгема".

Що сказав Олександр

Відповідне відео опублікували соцмережі нового клубу українця. В ньому Зінченко сказав:

"Привіт, хлопці. Я дуже щасливий приєднатися до "Ноттінгем Форест". Чекаю на новий сезон. Не можу дочекатися, щоб з вами побачитися. Вперед, "Форест"!"

Зінченко в АПЛ

Для Зінченка "Ноттінгем" стане третім англійським клубом у кар'єрі.

Влітку 2016 року футболіста за 2,25 млн євро придбав англійський "Манчестер Сіті". Перший рік Зінченко провів у нідерландському ПСВ на правах оренди. Наступні ж п'ять сезонів відіграв у лавах "містян".

Під керівництвом Пепа Гвардіоли українець здобув чотири чемпіонські титули, Кубок і Суперкубок Англії та чотири Кубка англійської ліги.

У 2022-му перебрався в лондонський "Арсенал" за 35 мільйонів євро, де спочатку став одним із лідерів. Але згодом став втрачати позиції та місце у складі. В сезоні-2024/25 правів за "канонірів" 23 поєдинки у всіх турнірах, відзначившись одним голом та одним асистом.

В останній день літнього трансферного вікна-2025 українець перейшов в "Ноттінгем". За цю команду він гратиме до кінця сезону-2025/26 на правах оренди.

Перші слова Зінченка після переходу в &quot;Ноттінгем&quot;: що сказав українець фанатам (відео)

Що відомо про "Ноттінгем"

"Ноттінгем Форест" представляє в АПЛ місто Вест-Бріджфорд з графства Ноттінгемшир. Заснований у 1865 році, він є одним із найстаріших клубів Англії.

Клуб входить до двадцятки найуспішніших в історії англійського футболу. Найяскравіший період у історії "Форест" припав на еру тренера Браяна Клафа, який очолював команду в 1975–1993 роках.

Саме під його керівництвом "лісники" досягли найбільших вершин:

  • двічі виграли Кубок європейських чемпіонів (1979, 1980),
  • здобули Суперкубок УЄФА (1979),
  • стали чемпіонами Англії (1978),
  • виграли національний Суперкубок (1978),
  • чотири рази перемагали у Кубку футбольної ліги (1978, 1979, 1989, 1990).

Після тривалого періоду виступів у нижчих дивізіонах "Ноттінгем Форест" у 2022 році повернувся до АПЛ – вперше з 1999-го.

У сезоні-2024/25 клуб фінішував у АПЛ на 7-й сходинці, що забезпечило йому місце в основному етапі Ліги Європи-2025/26.

Раніше повідомили про термінову заміну воротаря в збірній України перед стартом у відборі до ЧС-2026.

Також читайте, як українські зірки готуються до старту у відборі ЧС-2026.

