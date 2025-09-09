Зинченко получил нового тренера: кто возглавил "Ноттингем Форест"

Австралийский специалист Ангелос Постекоглу стал новым главным тренером английского "Ноттингем Форест". Клуб, за который на правах аренды выступает украинец Александр Зинченко, официально объявил о подписании двухлетнего контракта с тренером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

Постекоглу сменил Нуну Санту

Решение о смене наставника было принято после того, как "Форест" разорвал сотрудничество с Нуну Эшпириту Санту.

Португалец вывел команду на седьмое место в АПЛ по итогам сезона 2024/25 и обеспечил выход в Лигу Европы, однако впоследствии у него ухудшились отношения с владельцем клуба Эвангелосом Маринакисом.

Под руководством Санту "Ноттингем Форест" набрал 65 очков в 38 матчах чемпионата Англии - это стало лучшим результатом клуба за последние десятилетия.

Кто такой Ангелос Постекоглу

Последним местом работы нового наставника был лондонский "Тоттенхэм".

За два года австралиец сумел выиграть со "шпорами" Лигу Европы в сезоне 2024/25. До этого он возглавлял "Селтик", с которым трижды подряд становился чемпионом Шотландии.

"Мы приводим в клуб тренера, который имеет проверенный и стабильный послужной список побед в трофеях. Его опыт тренировки команд высокого уровня, а также желание создать нечто особенное в "Форесте", делает его фантастическим человеком, который поможет нам в достижении амбициозных целей", - прокомментировал назначение президент клуба Маринакис.