"Ноттінгем Форест" сенсаційно звільнив тренера Санту: що чекає на Зінченка

Англійський "Ноттінгем Форест" офіційно оголосив про звільнення головного тренера Нуну Ешпіріту Санту. Попри сьоме місце у Прем'єр-Лізі минулого сезону та вихід у єврокубки, португальський наставник залишає команду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Офіційна заява клубу

"Футбольний клуб Ноттінгем Форест підтверджує, що з огляду на нещодавні обставини Нуну Ешпіріту Санту сьогодні звільнено з посади головного тренера. Клуб дякує Нуну за його внесок у дуже успішну еру на "Сіті Граунд", зокрема за його роль у сезоні-2024/25, який назавжди залишиться з теплотою в історії клубу", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Санту очолив "Ноттінгем" 20 грудня 2023 року. За півтора року португальський фахівець вивів команду на сьоме місце у Прем’єр-Лізі та забезпечив вихід у Лігу Європи після того, як "Крістал Пелас" було понижено до Ліги конференцій.

Конфлікти в клубі

За даними британських ЗМІ, відставка Санту пов’язана не лише з власником Евангелосом Марінакісом, а й із новим директором з міжнародних зв’язків Еду Гаспаром.

Колишній спортивний директор "Арсеналу" приєднався до "Фореста" у липні й, за повідомленнями, мав конфлікт із тренером.

Сам Санту наприкінці серпня визнавав, що його відносини з Марінакісом помітно погіршилися.

"Цього сезону справи йдуть не так вже й добре. Це були шанобливі стосунки, засновані на довірі та обміні думками, але зараз вони не такі. Нема диму без вогню", - зазначив Санту.

Статистика роботи Санту

Під керівництвом португальця "Ноттінгем Форест" провів 73 матчі: 32 перемоги, 15 нічиїх та 26 поразок (різниця голів 123:116).

Попри гарний результат у минулому сезоні, нова кампанія 2025/26 розпочалася не надто вдало - після трьох турів АПЛ клуб посідає 10-те місце з чотирма очками.

Хто стане новим тренером

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, головним кандидатом на посаду наставника є екстренер "Тоттенгема" Анже Постекоглу, який минулого сезону привів "шпор" до перемоги в Лізі Європи. Також розглядаються ще два фахівці, імена яких не називаються.

Що далі

Наступний матч "Ноттінгем Форест" проведе проти "Арсенала" у суботу, 13 вересня. А вже 24 вересня англійський клуб стартує у груповому етапі Ліги Європи матчем проти іспанського "Бетіса".