Зінченко не зіграє за "Ноттінгем Форест" у Лізі Європи: що сталося

Український захисник Олександр Зінченко, який наприкінці трансферного вікна приєднався до "Ноттінгем Форест" на правах оренди з "Арсеналу", не включений до заявки англійського клубу на груповий етап Ліги Європи сезону 2025/26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Чому Зінченко залишився поза єврокубковим списком

Офіційний сайт УЄФА опублікував склад "Ноттінгем Форест" на Лігу Європи. У заявку увійшли 22 гравці, однак прізвища Зінченка серед них немає.

На лівому фланзі оборони у команді залишився лише 24-річний валлієць Ніко Вільямс, а також альтернативні варіанти - Темітайо Айна та Ніколо Савона.

Українець опинився у складі "Ноттінгем Форест" після того, як клуб в останній момент не зміг підписати захисника "Атлетіко" Хаві Галана. Перехід відбувся у дедлайн літнього трансферного вікна на правах оренди до кінця сезону.

"Ноттінгем Форест" у Лізі Європи

Путівку до основного етапу Ліги Європи англійська команда отримала після пониження "Крістал Пелас" до Ліги конференцій, завершивши попередній сезон АПЛ на сьомій сходинці.

У груповому раунді "Ноттінгем Форест" проведе вісім матчів: перший відбудеться 24 вересня проти іспанського "Бетіса", останній - 29 січня 2026 року з угорським "Ференцварошем".

Де зможе грати українець

Попри відсутність у єврокубковому списку, Зінченко залишається доступним для матчів англійської Прем'єр-ліги, Кубка Англії та Кубка ліги.

Після трьох турів АПЛ "Ноттінгем Форест" посідає 10-те місце, маючи у своєму активі чотири очки.

Дебютувати за новий клуб українець зможе після міжнародної паузи. Наступний матч команда проведе 13 вересня проти колишнього клубу Зінченка - "Арсеналу".