"Зимову підтримку" тепер можна витратити в 10 торговельних мережах: повний перелік

В Україні розширили перелік торговельних мереж, де можна витратити кошти програми "Зимова підтримка" на продукти українського виробництва. Кількість учасників зросла до 10 мереж, а магазинів - до понад 1 780 по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України .

Де можна витратити "зимову тисячу"

З 18 грудня до програми долучилися ще п’ять торговельних мереж: Auchan, SPAR, VARUS, Torba та "Сімі23". Раніше учасниками стали мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько".

У магазинах можна купувати продовольчі товари українського виробництва, за винятком підакцизних.

Крім того, українцям стала доступна оплата онлайн-покупок: на маркетплейсі MAUDAU можна розраховуватися карткою "Національний кешбек".

Хто і як може отримати допомогу

Грошова допомога у розмірі 1 000 гривень доступна всім громадянам України - як дорослим, так і дітям. На кожну дитину подається окрема заявка. Оформити її можна онлайн через застосунок "Дія" або у відділеннях "Укрпошти".

Прийом заявок триває до 24 грудня 2025 року. Станом на зараз допомогу вже отримали 14,3 млн українців, а загальна кількість поданих заявок перевищила 17 млн.

На що можна витратити кошти

"Зимову тисячу" дозволено використовувати на оплату комунальних та поштових послуг, купівлю товарів українського виробництва - зокрема ліків, книг і продуктів харчування - а також на благодійність. Найчастіше українці спрямовують кошти саме на оплату комунальних послуг.

Гроші, зараховані на картку "Національний кешбек", необхідно використати до 30 червня 2026 року. Загальна сума платежів через цю картку вже перевищила 6 млрд гривень.