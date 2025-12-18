"Зимнюю поддержку" теперь можно потратить в 10 торговых сетях: полный перечень
В Украине расширили перечень торговых сетей, где можно потратить средства программы "Зимняя поддержка" на продукты украинского производства. Количество участников выросло до 10 сетей, а магазинов - до более 1 780 по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Где можно потратить "зимнюю тысячу"
С 18 декабря к программе присоединились еще пять торговых сетей: Auchan, SPAR, VARUS, Torba и "Сими23". Ранее участниками стали сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько".
В магазинах можно покупать продовольственные товары украинского производства, за исключением подакцизных.
Кроме того, украинцам стала доступна оплата онлайн-покупок: на маркетплейсе MAUDAU можно рассчитываться картой "Национальный кэшбек".
Кто и как может получить помощь
Денежная помощь в размере 1 000 гривен доступна всем гражданам Украины - как взрослым, так и детям. На каждого ребенка подается отдельная заявка. Оформить ее можно онлайн через приложение "Дія" или в отделениях "Укрпочты".
Прием заявок продолжается до 24 декабря 2025 года. По состоянию на сейчас помощь уже получили 14,3 млн украинцев, а общее количество поданных заявок превысило 17 млн.
На что можно потратить средства
"Зимнюю тысячу" разрешено использовать на оплату коммунальных и почтовых услуг, покупку товаров украинского производства - в частности лекарств, книг и продуктов питания - а также на благотворительность. Чаще всего украинцы направляют средства именно на оплату коммунальных услуг.
Деньги, зачисленные на карту "Национальный кэшбек", необходимо использовать до 30 июня 2026 года. Общая сумма платежей через эту карту уже превысила 6 млрд гривен.
Напомним, программа "Зимняя поддержка" начала действовать с 15 ноября 2025 года, и подать заявку на получение помощи могут все граждане.
Использовать начисленные средства можно не только для оплаты коммунальных услуг, но и на приобретение продуктов питания украинского производства. РБК-Украина также ранее объясняло, на что именно разрешено тратить эти деньги в отделениях "Укрпочты". Через отделения почты потратить деньги можно 26 февраля 2026 года.
Кроме того, ранее сообщалось, что для отдельных категорий граждан предусмотрена дополнительная выплата в размере 6 500 гривен.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.