"Зимову підтримку" можна витратити ще в чотирьох магазинах: повний перелік

Де можна витратити гроші

До програми приєдналися ще чотири великі ритейлери, що розширює мережу до понад 1600 торгових точок по всій Україні.

Відтепер оплатити продукти українського виробництва коштами державної підтримки можна у таких мережах:

АТБ;

Таврія В (разом із мережами "Космос" та "Пюре");

ЛотОК;

Дивоцін.

Крім того, товари українських виробників, що беруть участь у програмі, доступні також у супермаркетах "Сільпо", "Фора", Novus, Auchan, SPAR, Thrash!ТРАШ!, Fozzy, "Сім23", "Сімі", "Близенько", а також на маркетплейсах ROZETKA, MAUDAU та на сайті Varus.

Як перевірити, чи товар бере участь у програмі

Дізнатися, чи поширюється дія "Національного кешбеку" на конкретний товар, можна безпосередньо в застосунку "Дія". Для цього достатньо відсканувати штрихкод товару камерою смартфона.