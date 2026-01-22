RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Зимнюю поддержку" можно потратить еще в четырех магазинах: полный перечень

Фото: В Украине расширили перечень магазинов, в которых можно потратить "зимнюю тысячу" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Количество торговых сетей, где можно воспользоваться средствами программы "Зимняя поддержка" и картой "Национального кэшбэка", возросло. Теперь можно рассчитаться еще в четырех сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії".

Где можно потратить деньги

К программе присоединились еще четыре крупных ритейлера, что расширяет сеть до более 1600 торговых точек по всей Украине.

Теперь оплатить продукты украинского производства средствами государственной поддержки можно в таких сетях:

  • АТБ;
  • Таврия В (вместе с сетями "Космос" и "Пюре");
  • ЛотОК;
  • Дивоцін.

Кроме того, товары украинских производителей, участвующих в программе, доступны также в супермаркетах "Сильпо", "Фора", Novus, Auchan, SPAR, Thrash! ТРАШ!, Fozzy, "Сім23", "Сімі", "Близенько", а также на маркетплейсах ROZETKA, MAUDAU и на сайте Varus.

Как проверить, участвует ли товар в программе

Узнать, распространяется ли действие "Национального кэшбэка" на конкретный товар, можно непосредственно в приложении "Дія". Для этого достаточно отсканировать штрихкод товара камерой смартфона.

Напомним, "Зимняя поддержка" - это президентская программа одноразовой помощи в размере 1000 гривен, которую государство предоставляет всем гражданам Украины на базовые потребности в осенне-зимний период. Средства поступают на карту "Национального кэшбека" и имеют целевое назначение - потратить их можно только на определенные категории.

1000 гривен разрешено использовать на:
- оплату коммунальных услуг;
- почтовые услуги;
- благотворительность (в частности донаты для ВСУ);
- лекарства и медицинские изделия;
- книги и печатную продукцию;
- продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Тратить средства на продукты разрешили с 11 декабря.

