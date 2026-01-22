"Зимнюю поддержку" можно потратить еще в четырех магазинах: полный перечень

Где можно потратить деньги

К программе присоединились еще четыре крупных ритейлера, что расширяет сеть до более 1600 торговых точек по всей Украине.

Теперь оплатить продукты украинского производства средствами государственной поддержки можно в таких сетях:

АТБ;

Таврия В (вместе с сетями "Космос" и "Пюре");

ЛотОК;

Дивоцін.

Кроме того, товары украинских производителей, участвующих в программе, доступны также в супермаркетах "Сильпо", "Фора", Novus, Auchan, SPAR, Thrash! ТРАШ!, Fozzy, "Сім23", "Сімі", "Близенько", а также на маркетплейсах ROZETKA, MAUDAU и на сайте Varus.

Как проверить, участвует ли товар в программе

Узнать, распространяется ли действие "Национального кэшбэка" на конкретный товар, можно непосредственно в приложении "Дія". Для этого достаточно отсканировать штрихкод товара камерой смартфона.