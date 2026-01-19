"Зимова підтримка": скільки українців отримали допомогу і на що найбільше її витрачають
Програма "Зимова підтримка" продовжує працювати: українці вже використали 11,3 млрд гривень державної допомоги, отриманої у межах виплат по 1000 гривень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко у Telegram.
Куди найчастіше витрачають "тисячу"
Близько 80% коштів громадяни спрямували на оплату комунальних послуг. Також серед популярних витрат - продукти, ліки та донати на Сили оборони України.
Скільки українців отримали виплати
Загалом програмою скористалися 17,8 млн українців, із них 3,5 млн - діти. Усі виплати по 1000 гривень уже здійснені на 100%. Використати ці кошти можна до 30 червня 2026 року.
Виплати 6500 грн: що з програмою
Окремо тривають виплати у розмірі 6500 гривень для вразливих категорій населення. Їх уже отримали 374 367 осіб, які витратили 1,1 млрд гривень - переважно на одяг та взуття для дорослих і дітей.
Які ще програми діють узимку
Паралельно працюють й інші інструменти державної підтримки: допомога мешканцям прифронтових територій і ВПО, виплати на дрова, компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця у холодний період, а також програми з енергоефективності для бізнесу, приватних будинків та ОСББ.
Детальніше про всі можливості "Зимової підтримки" для громадян і бізнесу можна дізнатися на платформі zyma.gov.ua.
Раніше ми писали про те, що у грудні українці також найбільше витрачали гроші із "Зимової підтримки" на оплату комунальних послуг - на це спрямували кошти майже 85% клієнтів, які отримали виплати. Ще понад 5% усіх коштів витратили на ліки та медичні товари, майже 2,5% - на купівлю книжок. Разом із цим понад 63 млн гривень перерахували на допомогу ЗСУ та благодійні цілі.
Читайте також про те, що нещодавно в Україні розширили перелік магазинів, де можна витратити кошти програми "Зимова підтримка" на продукти українського виробництва.