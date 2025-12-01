Програма "Національний кешбек" змінить умови: у Мінекономіки назвали терміни

Як повідомляє РБК-Україна , про це очільник Мінекономіки Олексій Соболев заявив під час форуму "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека".

" Ми, як і домовлялося минулого року, дивимося на рік запуску програми, робимо оцінку в яких галузях, як воно працює, щоб сформувати більш точні умови програми наступного року ", - розповів він.

Програма "Національний кешбек"

Нагадаємо, у програмі "Національний кешбек" беруть участь понад 7,5 млн українців - вони вже отримали виплат на понад 4 млрд гривень.

До системи долучено понад 1870 виробників, а кешбек у 10% діє для близько 400 тисяч товарів українського виробництва. Їх можна перевірити за допомогою сканера безпосередньо у застосунку "Дія" або на порталі "Зроблено в Україні".

Програма працює понад рік і стала однією з наймасовіших державних ініціатив підтримки українського виробника. Вона нараховує 10% кешбеку за придбання товарів українських брендів. Запуск "Зимової підтримки", у межах якої кожен громадянин отримує 1000 гривень, потребував уніфікації правил, щоб державні кошти спрямовувалися насамперед на базові потреби.

Зазначимо, що ініціатором проєкту є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у співпраці з Мінцифри, НБУ, Кабміном, ДПС, Ощадбанком, іншими уповноваженими банками та Урядовим контактним центром.

РБК-Україна раніше писало, що в Україні з травня 2026 року можуть зупинити нарахування коштів за програмою "Національний кешбек". Виплати можуть припинити вже з 1 січня, якщо в держбюджеті не вистачатиме фінансування.