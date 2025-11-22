У програмі "Національний кешбек" змінили умови: на що можна витратити кошти

Починаючи з суботи, 22 листопада, для українців змінили перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші за програмою "Національний кешбек".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою "Зимова підтримка", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві розповіли, що гроші накопичені на карті "Національного кешбеку" можна витратити на:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність - зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Причому частина оновлених категорій стала доступною одразу. Серед таких можливість витратити кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друкованому продукцію.

"Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики "Зимова підтримка", зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати", - пояснили у міністерстві.

Там уточнили, що оновлені умови щодо витрат коштів за програмою діятимуть до 30 червня 2026 року.

Також у Мінекономіки додали, що у програмі беруть участь вже понад 7,5 млн українців, які отримали 4 млрд гривень виплат.

"До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті "Зроблено в Україні"", - вказано на сайті.

У міністерстві нагадали, що для того, щоб приєднатися до програми, покупцеві треба зареєструватися у застосунку "Дія", же обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку "Національний кешбек".

"Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття - перевірити в Дії, чи коректно обрана картка", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб продавцям та виробникам долучитися до програми, необхідно подати заяву про приєднання на порталі "Дія".