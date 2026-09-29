Зимовий час під час війни: чи впливає переведення годинників на відключення світла в Україні

В останню неділю жовтня Україна традиційно перейде на зимовий час. Тож чи може переведення годинників впливати на енергетику та відключення світла - важливе питання.

Про це розповів у коментарі для РБК-Україна голова ГО "Бюро комплексного аналізу та прогнозів", експерт з питань енергетики Сергій Дяченко .

Плюси та мінуси переведення годинників

Експерт повідомив, що "коригування часу - має як позитивну, так і негативну площину".

Причому для енергетики це, на його думку, "однозначно добре".

Адже "все побудовано так", щоб:

краще вписуватись у світовий день;

більш раціонально використовати електроенергію.

"Негативний аспект пов'язаний із тим, що потрібно переводити транспорт на нові графіки руху. А це - вимагає додаткових витрат", - поділився Дяченко.

Читайте також: Переведення годинників в Україні: чому перехід на зимовий час не скасували

Як "зміна" часу впливає на пікові навантаження

В цілому пікове навантаження на енергосистему - це період доби, коли споживання електроенергії досягає свого максимуму через масове одночасне ввімкнення приладів побутовими споживачами та підприємствами.

В Україні пікові навантаження "традиційно" припадають на:

ранкові години - приблизно з 7:00 до 10:00 (коли люди прокидаються, збираються на роботу, готують їжу);

- приблизно з 7:00 до 10:00 (коли люди прокидаються, збираються на роботу, готують їжу); вечірні години - приблизно з 19:00 до 22:00 (коли люди повертаються додому, вмикають освітлення та потужну побутову техніку, обігрівачі й кондиціонери).

Дяченко розповів, що переведення годинників має найбільше значення саме для пікових навантажень (які створюють для енергосистеми більші проблеми, ніж загальний обсяг спожитої електроенергії).

"Перехід на зимовий час може дещо пом'якшити саме вечірній пік", - констатував експерт.

Він пояснив це тим, що внаслідок "зміни" часу "світловий день краще узгоджується з режимом споживання".

Читайте також: Користь або міф? Чи правда, що переведення годинників дозволяє економити електроенергію

Як енергосистема України "маневрує" під час війни

Дяченко повідомив, що значну роль у стабільності нашої енергосистеми відіграють атомні електростанції (виробляють у різні періоди 50-70% електроенергії, яку споживає Україна).

Це дозволяє покривати значну частину потреб навіть за пошкодження інших генеруючих потужностей.

При цьому головною проблемою залишається не лише обсяг виробництва електроенергії, а й можливість швидко регулювати потужність у години пікового споживання.

"Україна поступово відновлює пошкоджені (внаслідок ворожих атак, - Ред.) потужності та розвиває розподілену генерацію - невеликі електростанції, зокрема відновлювані та традиційні", - нагадав експерт.

Водночас така генерація, за його словами, "не завжди може повноцінно замінити потужності, необхідні для регулювання навантаження".

Фахівець зауважив також, що у разі нових масованих ударів РФ, саме невеликі електростанції можуть стати одними з головних цілей.

Читайте також: Переведення годинників: як зимовий час вплине на ваш сон та самопочуття

Чи може зимовий час "вплинути" на відключення

"Розподілена генерація не дуже пристосована для регулювання, тому з цим у нас будуть проблеми", - визнав Дяченко.

Він нагадав, що "зараз - планових відключень електроенергії немає".

Проте якщо відключення світла в Україні будуть пізніше - "вони якраз будуть у пікові години".

В цілому, за словами експерта, українська енергосистема зберігає високу стійкість після масштабних ворожих атак. Однак пошкоджена значна частина теплової та гідроенергетичної генерації.

Через це виникають проблеми саме з маневровими потужностями (які потрібні для покриття пікових навантажень).

"Якщо взимку виникне дефіцит потужності, більш раціональний розподіл споживання - а саме перехід на зимовий час - може зменшити й потребу в потенційних відключеннях", - підсумував експерт.