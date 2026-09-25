Переведення годинників в Україні: чому перехід на зимовий час не скасували

Питання переведення годинників в Україні викликає жваві дискусії в суспільстві далеко не перший рік. Однак цієї осені всі регіони будуть традиційно переходити на "інший" - зимовий час.

Докладніше про те, чому переведення годинників підтримують не всі, що й коли вирішила змінити Верховна Рада та як перейти на зимовий час цієї осені, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чому переведення годинників підтримують не всі

Питання скасування переведення годинників на літній час (а отже й повернення потім "назад") в Україні порушувалось не раз. Як пересічними українцями, так і громадськими діячами чи політиками.

На переконання низки фахівців, такі сезонні зміни часу порушують біологічні ритми людей, що негативно позначається на фізичному й психологічному самопочутті.

Впродовж тривалого часу експерти та народні депутати не могли дійти згоди щодо того, який саме час варто "зафіксувати" - зимовий чи літній.

Головна складність полягала у чималій протяжності України (відстані) із заходу на схід, через що життя всієї країни в єдиному часовому поясі впродовж року може мати свої нюанси.

Проте зрештою більшість фахівців зійшлися на думці, що відмова від переведення годинників в Україні цілком можлива.

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Що й коли вирішила змінити Верховна Рада

У результаті тривалих дискусій, в липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №4201, ініціатором якого став голова парламенту Руслан Стефанчук.

Цей документ передбачає:

скасування переведення стрілок годинників на літній час в Україні;

остаточне "закріплення" на території країни зимового часу.

Отже, традиційних сезонних переходів "на інший час" більше не мало би бути.

Водночас у прикінцевих положеннях зазначається, що цей закон має набрати чинності наступного дня після офіційного опублікування (після підписання главою держави).

На підпис президенту Володимиру Зеленському документ передали ще 21 серпня 2024 року. Проте станом на 25 вересня 2026 року він досі не підписаний.

Фрагмент картки законопроєкту №4201 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Коли потрібно переводити годинники цієї осені

Оскільки станом на тепер ухвалений парламентарями законопроєкт не підписаний президентом і не опублікований, він досі не набув чинності.

Виходячи з цього, країна донині керується нормами та правилами, закладеними у постанові Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Саме вона закріпила у нашій державі київський час (другий часовий пояс) та встановила чіткий графік сезонного переведення годинників:

в останню неділю березня о 3:00 (стрілки переводять на 1 годину вперед);

в останню неділю жовтня о 4:00 (час "повертають" на 1 годину назад).

Отже, цього року перехід на так званий зимовий час в Україні відбудеться в ніч із суботи на неділю - із 24 на 25 жовтня.

Стрілки годинників потрібно перевести на 1 годину назад, тож поспати можна буде на годину довше.