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Чи переводять годинники в Європі: актуальна різниця в часі з Україною та що зміниться взимку

16:05 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Чи переводять годинники в Європі: актуальна різниця в часі з Україною та що зміниться взимку Фото: Переведення годинників (freepik.com)
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Наприкінці жовтня Україна перейде на зимовий час, який також вважається стандартним. Також переведуть стрілки годинників і європейські країни.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані Європейської комісії.

Переведення годинників у Європі

Країни Європейського союзу не один рік обговорюють можливість відмовитися від переведення годинників двічі на рік. У Єврокомісії вперше заговорили про це у 2018 році, а вже через рік цю ідею підтримав Європарламент.

Станом на вересень 2026 року остаточного рішення щодо цього питання досі не прийняли і країни в останню неділю березня переходять на літній час, а в останні вихідні жовтня повертаються до стандартного. Цьогоріч стрілки годинників переведуть 25 жовтня.

Європейська комісія також опублікувала календар переходу на літній час до 2031 року. Тобто поки у ЄС не планують відмовлятися від зміни часу двічі на рік.

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Різниця часу з Україною

В ЄС діють три основні часові пояси: західноєвропейський, центральноєвропейський та східноєвропейський.

Україна входить до східноєвропейського часового поясу. Наша країна зараз живе за літнім часом. Відповідно різниця з іншими країнами Європи зараз така:

  • Молдова, Румунія, Болгарія, Греція, Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія - час такий самий, як в Україні;
  • Албанія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Ватикан, Польща, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Франція, Італія, Чехія та більшість інших країн Центральної Європи - на одну годину менше;
  • Велика Британія, Ірландія, Ісландія та Португалія - на дві години менше.

Наприкінці жовтня жителі країн Євросоюзу переведуть годинники на одну годину назад. Після цього вони повернуться до своїх стандартних часових поясів.

Також на зимовий час перейде і Україна. Відповідно різниця у часі з більшістю країн ЄС залишиться такою ж, як і зараз.

Раніше РБК-Україна розповідало, що українцям потрібно буде перевести годинники на одну годину назад о 4:00 в останню неділю жовтня - 25 жовтня 2026 року.

Ми також писали, що восени переведення годинників на зимовий час може впливати на сон і самопочуття. Зокрема у деяких людей виникають сонливість, безсоння, головний біль або перепади тиску. Фахівці радять напередодні переходу зменшити вживання кофеїну, уникати алкоголю та важкої їжі перед сном і менше користуватися гаджетами ввечері.

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Переведення годинників в Україні Єврокомісія
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