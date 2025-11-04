ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Нова допомога через "Дію": кому нарахують 6500 грн і на що їх можна витратити

Україна, Вівторок 04 листопада 2025 10:46
UA EN RU
Нова допомога через "Дію": кому нарахують 6500 грн і на що їх можна витратити Фото: Денис Улютін (facebook.com minfin.gov.ua)
Автор: Наталія Кава, Юрій Дощатов

Уряд готує одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 грн для тих українців, які найбільше потребують підтримки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін під час спілкування з журналістами.

Зокрема, виплату отримають:

  • діти під опікою чи піклуванням;
  • діти з інвалідністю, діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (у тому числі діти з інвалідністю);
  • люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;
  • діти із малозабезпечених сімей до 18 років;
  • одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Кошти зараховуватимуться на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на "Дія.Картку". Використати їх можна буде протягом 180 днів з моменту зарахування - на придбання одягу, взуття, ліків або вітамінів.

"На це виділяємо 4,4 млрд грн з державного бюджету. Очікуємо, що допомогу за цією програмою отримають понад 660 тисяч людей", - розповів Улютін.

Програма "зимової підтримки" українців

Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити та запустити комплексну програму "зимової підтримки", яка почне діяти вже у грудні.

"Я поставив завдання Кабінету Міністрів упродовж найближчих тижнів завершити підготовку програми та представити її деталі до 15 листопада, щоб українці могли скористатися допомогою ще цього року", - повідомив Зеленський у відеозверненні.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що уряд уже визначив ключові напрями та компоненти програми.

За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, у межах ініціативи громадяни зможуть отримати грошову допомогу від 1 000 до 6 500 гривень - залежно від категорії отримувачів та їхніх потреб.

Також відомо, що у держбюджеті на 2026 рік передбачено 14,4 млрд гривень на реалізацію програм зимової підтримки, якими зможуть скористатися понад 15 мільйонів українців.

А подати заявки на підтримку можна буде з 15 листопада по 15 грудня.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики Дія
Новини
Виплата 1 000 грн: заяви від українців прийматимуть із 15 листопада
Виплата 1 000 грн: заяви від українців прийматимуть із 15 листопада
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце