Нова допомога через "Дію": кому нарахують 6500 грн і на що їх можна витратити
Уряд готує одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 грн для тих українців, які найбільше потребують підтримки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін під час спілкування з журналістами.
Зокрема, виплату отримають:
- діти під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю, діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (у тому числі діти з інвалідністю);
- люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;
- діти із малозабезпечених сімей до 18 років;
- одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
Кошти зараховуватимуться на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на "Дія.Картку". Використати їх можна буде протягом 180 днів з моменту зарахування - на придбання одягу, взуття, ліків або вітамінів.
"На це виділяємо 4,4 млрд грн з державного бюджету. Очікуємо, що допомогу за цією програмою отримають понад 660 тисяч людей", - розповів Улютін.
Програма "зимової підтримки" українців
Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити та запустити комплексну програму "зимової підтримки", яка почне діяти вже у грудні.
"Я поставив завдання Кабінету Міністрів упродовж найближчих тижнів завершити підготовку програми та представити її деталі до 15 листопада, щоб українці могли скористатися допомогою ще цього року", - повідомив Зеленський у відеозверненні.
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що уряд уже визначив ключові напрями та компоненти програми.
За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, у межах ініціативи громадяни зможуть отримати грошову допомогу від 1 000 до 6 500 гривень - залежно від категорії отримувачів та їхніх потреб.
Також відомо, що у держбюджеті на 2026 рік передбачено 14,4 млрд гривень на реалізацію програм зимової підтримки, якими зможуть скористатися понад 15 мільйонів українців.
А подати заявки на підтримку можна буде з 15 листопада по 15 грудня.
Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.