Нова допомога через "Дію": кому нарахують 6500 грн і на що їх можна витратити

Уряд готує одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 грн для тих українців, які найбільше потребують підтримки.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін під час спілкування з журналістами.

"На це виділяємо 4,4 млрд грн з державного бюджету. Очікуємо, що допомогу за цією програмою отримають понад 660 тисяч людей", - розповів Улютін.

Кошти зараховуватимуться на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на "Дія.Картку". Використати їх можна буде протягом 180 днів з моменту зарахування - на придбання одягу, взуття, ліків або вітамінів.

Програма "зимової підтримки" українців

Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити та запустити комплексну програму "зимової підтримки", яка почне діяти вже у грудні.

"Я поставив завдання Кабінету Міністрів упродовж найближчих тижнів завершити підготовку програми та представити її деталі до 15 листопада, щоб українці могли скористатися допомогою ще цього року", - повідомив Зеленський у відеозверненні.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що уряд уже визначив ключові напрями та компоненти програми.

За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, у межах ініціативи громадяни зможуть отримати грошову допомогу від 1 000 до 6 500 гривень - залежно від категорії отримувачів та їхніх потреб.

Також відомо, що у держбюджеті на 2026 рік передбачено 14,4 млрд гривень на реалізацію програм зимової підтримки, якими зможуть скористатися понад 15 мільйонів українців.

А подати заявки на підтримку можна буде з 15 листопада по 15 грудня.

