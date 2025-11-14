"Зимняя поддержка": как и где можно подать заявку на получение 1000 гривен

Начиная с 15 ноября украинцы могут подавать заявки на получение единовременной выплаты в 1 000 гривен от государства в зимний период.

Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в интервью РБК-Украина рассказала, как можно подать заявку на получение выплаты.

По ее словам, подать заявку можно онлайн через приложение "Дія" или офлайн в отделениях "Укрпочты". Прием заявлений продлится до 24 декабря. Взрослые украинцы могут подать заявление за себя и за несовершеннолетних детей. Средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов или лекарств. По желанию выплату можно направить на благотворительность. Это можно сделать до 30 июня 2026 года, что дает достаточно времени для планирования расходов.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.