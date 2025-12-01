Зимова підтримка 2025: українцям дозволять витрачати гроші на продукти харчування

На що можна витратити гроші

У відомстві зазначають, що українці вже витратили понад 473 млн гривень допомоги - переважно на:

комунальні послуги,

українські ліки,

книги,

поштові послуги,

благодійність.

Найближчим часом перелік категорій розширять - гроші можна буде витрачати й на продукти харчування. Це стане одним із ключових напрямів підтримки громадян у зимовий період.

Хто отримає виплати

Другу хвилю профінансують на понад 3 млрд гривень.

У першій хвилі допомогу вже отримали:

1,8 млн людей, які отримують виплати через "Укрпошту";

1,7 млн українців, що подали заявку у "Дії" 15 листопада.

Загалом подано понад 14 млн заявок, з них 11,4 млн - через "Дію", включно з 2,9 млн заявок на дітей. Ще майже 700 тисяч звернень - через "Укрпошту". Також до програми автоматично включено 1,8 млн отримувачів пенсій та соцвиплат. Однією з головних умов є перебування в Україні.

Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року - онлайн у "Дії" або офлайн у 26 тисячах відділень "Укрпошти".

Як подати заявку

у застосунку "Дія";

у будь-якому відділенні "Укрпошти" - їх понад 26 тисяч.

Програма продовжує діяти, а виплати надходитимуть у кілька етапів відповідно до дат подання заявок.