Зимова підтримка 2025: українцям дозволять витрачати гроші на продукти харчування

Уряд запустив другу хвилю програми "Зимова підтримка", у межах якої ще 2,5 млн українців отримають по 1 000 гривень. Гроші можна буде витратити на продукти харчування.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики.
У відомстві зазначають, що українці вже витратили понад 473 млн гривень допомоги - переважно на:
Найближчим часом перелік категорій розширять - гроші можна буде витрачати й на продукти харчування. Це стане одним із ключових напрямів підтримки громадян у зимовий період.
Другу хвилю профінансують на понад 3 млрд гривень.
У першій хвилі допомогу вже отримали:
Загалом подано понад 14 млн заявок, з них 11,4 млн - через "Дію", включно з 2,9 млн заявок на дітей. Ще майже 700 тисяч звернень - через "Укрпошту". Також до програми автоматично включено 1,8 млн отримувачів пенсій та соцвиплат. Однією з головних умов є перебування в Україні.
Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року - онлайн у "Дії" або офлайн у 26 тисячах відділень "Укрпошти".
Програма продовжує діяти, а виплати надходитимуть у кілька етапів відповідно до дат подання заявок.
Раніше РБК-Україна повідомляло про ще один елемент програми "Зимова підтримка" - виплату 6 500 гривень для окремих категорій громадян. Прийом заявок на цю допомогу стартував 21 листопада.
Крім того, взимку запрацює ініціатива "Укрзалізниці" УЗ-3000, яка передбачає безкоштовні залізничні квитки для певних груп українців.
В Україні також діє оновлена програма "Національний кешбек". Детальні умови та перелік покупок, на які можна витратити державний кешбек, - у матеріалі РБК-Україна.