Зимняя поддержка 2025: украинцам разрешат тратить деньги на продукты питания

Правительство запустило вторую волну программы "Зимняя поддержка", в рамках которой еще 2,5 млн украинцев получат по 1 000 гривен. Деньги можно будет потратить на продукты питания.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики.
В ведомстве отмечают, что украинцы уже потратили более 473 млн гривен помощи - преимущественно на:
В ближайшее время перечень категорий расширят - деньги можно будет тратить и на продукты питания. Это станет одним из ключевых направлений поддержки граждан в зимний период.
Вторую волну профинансируют на более чем 3 млрд гривен.
В первой волне помощь уже получили:
Всего подано более 14 млн заявок, из них 11,4 млн - через "Дію", включая 2,9 млн заявок на детей. Еще почти 700 тысяч обращений - через "Укрпочту". Также в программу автоматически включены 1,8 млн получателей пенсий и соцвыплат. Одним из главных условий является пребывание в Украине.
Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года - онлайн в "Дії" или офлайн в 26 тысячах отделений "Укрпочты".
Программа продолжает действовать, а выплаты будут поступать в несколько этапов в соответствии с датами подачи заявок.
Ранее РБК-Украина сообщало об еще одном элементе программы "Зимняя поддержка" - выплате 6 500 гривен для отдельных категорий граждан. Прием заявок на эту помощь стартовал 21 ноября.
Кроме того, зимой заработает инициатива "Укрзализныци" УЗ-3000, которая предусматривает бесплатные железнодорожные билеты для определенных групп украинцев.
В Украине также действует обновленная программа "Национальный кэшбек". Подробные условия и перечень покупок, на которые можно потратить государственный кэшбек, - в материале РБК-Украина.