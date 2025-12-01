Зимняя поддержка 2025: украинцам разрешат тратить деньги на продукты питания

На что можно потратить деньги

В ведомстве отмечают, что украинцы уже потратили более 473 млн гривен помощи - преимущественно на:

коммунальные услуги,

украинские лекарства,

книги,

почтовые услуги,

благотворительность.

В ближайшее время перечень категорий расширят - деньги можно будет тратить и на продукты питания. Это станет одним из ключевых направлений поддержки граждан в зимний период.

Кто получит выплаты

Вторую волну профинансируют на более чем 3 млрд гривен.

В первой волне помощь уже получили:

1,8 млн человек, которые получают выплаты через "Укрпочту";

1,7 млн украинцев, подавших заявку в "Дії" 15 ноября.

Всего подано более 14 млн заявок, из них 11,4 млн - через "Дію", включая 2,9 млн заявок на детей. Еще почти 700 тысяч обращений - через "Укрпочту". Также в программу автоматически включены 1,8 млн получателей пенсий и соцвыплат. Одним из главных условий является пребывание в Украине.

Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года - онлайн в "Дії" или офлайн в 26 тысячах отделений "Укрпочты".

Как подать заявку

в приложении "Дія";

в любом отделении "Укрпочты" - их более 26 тысяч.

Программа продолжает действовать, а выплаты будут поступать в несколько этапов в соответствии с датами подачи заявок.