Общество Образование Деньги Изменения

Зимняя поддержка 2025: украинцам разрешат тратить деньги на продукты питания

Фото: Украинцы смогут тратить "Зимнюю поддержку" на продукты питания (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Правительство запустило вторую волну программы "Зимняя поддержка", в рамках которой еще 2,5 млн украинцев получат по 1 000 гривен. Деньги можно будет потратить на продукты питания.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики.

На что можно потратить деньги

В ведомстве отмечают, что украинцы уже потратили более 473 млн гривен помощи - преимущественно на:

  • коммунальные услуги,
  • украинские лекарства,
  • книги,
  • почтовые услуги,
  • благотворительность.

В ближайшее время перечень категорий расширят - деньги можно будет тратить и на продукты питания. Это станет одним из ключевых направлений поддержки граждан в зимний период.

Кто получит выплаты

Вторую волну профинансируют на более чем 3 млрд гривен.

В первой волне помощь уже получили:

  • 1,8 млн человек, которые получают выплаты через "Укрпочту";
  • 1,7 млн украинцев, подавших заявку в "Дії" 15 ноября.

Всего подано более 14 млн заявок, из них 11,4 млн - через "Дію", включая 2,9 млн заявок на детей. Еще почти 700 тысяч обращений - через "Укрпочту". Также в программу автоматически включены 1,8 млн получателей пенсий и соцвыплат. Одним из главных условий является пребывание в Украине.

Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года - онлайн в "Дії" или офлайн в 26 тысячах отделений "Укрпочты".

Как подать заявку

  • в приложении "Дія";
  • в любом отделении "Укрпочты" - их более 26 тысяч.

Программа продолжает действовать, а выплаты будут поступать в несколько этапов в соответствии с датами подачи заявок.

Какие программы поддержки украинцев работают в Украине

Ранее РБК-Украина сообщало об еще одном элементе программы "Зимняя поддержка" - выплате 6 500 гривен для отдельных категорий граждан. Прием заявок на эту помощь стартовал 21 ноября.

Кроме того, зимой заработает инициатива "Укрзализныци" УЗ-3000, которая предусматривает бесплатные железнодорожные билеты для определенных групп украинцев.

В Украине также действует обновленная программа "Национальный кэшбек". Подробные условия и перечень покупок, на которые можно потратить государственный кэшбек, - в материале РБК-Украина.

