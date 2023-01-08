Зігнали слухати виступ Путіна: росіянин, який вижив у Макіївці, розповів про удар

Російський військовий, який вижив після удару ЗСУ по місцю скупчення загарбників у будівлі ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області новорічної ночі, розповів, що в актовій залі на той момент зібрали солдатів слухати виступ президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Сіяч вітру".

У мережі був опублікований ролик із пораненим мобілізованим із російського міста Самара, який у лікарні розповідає на камеру про те, як стався обстріл у ніч проти 1 січня.

За словами окупанта, така велика кількість загиблих військових у профтехучилищі в Макіївці вийшла через те, що солдатам наказали зібратися в актовій залі слухати новорічне вітання Путіна.

Росіянин зазначає, що наказ віддав полковник ЗС РФ Роман Єнікєєв, а самі мобілізовані "просили не робити цього і не збирати їх разом, але не могли не послухатися офіцерів".

"Мабуть, справжня мета спеціальної військової операції - це досягнення якихось небачених глибин ганьби та приниження. Тому що ніяк інакше божевілля пояснити вже просто неможливо", - йдеться в публікації.

Що відомо про удар по Макіївці

Нагадаємо, що в ніч проти 1 січня 2023 року по російській базі у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області було завдано удару.

Міноборони Росії визнало, що у Макіївці загинули 89 російських солдатів. Втім, реальні втрати росіян можуть бути набагато більшими.

А саме у Страткомі ЗСУ повідомляли, що у Макіївці знищено близько 400 російських військових, у тому числі й мобілізованих. Тим часом світові ЗМІ називають інцидент у Макіївці як одну із найбільших втрат РФ з початку війни.

За словами начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ генерал-лейтенанта Сергія Севрюка, основною причиною удару по Макіївці було "використання особовим складом телефонів у зоні досяжності засобів ураження противника".

При цьому у ЗСУ назвали версію окупантів про телефони "смішною" та пояснили, що насправді загарбники просто не змогли потай розмістити мобілізованих, а українські військові встановили ціль.