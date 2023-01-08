Согнали слушать выступление Путина: выживший в Макеевке россиянин рассказал об ударе

Российский военный, выживший после удара ВСУ по месту скопления захватчиков в здании ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь, рассказал, что в актовом зале в тот момент собрали солдат слушать выступление президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Сеятель ветра".

В сети был опубликован ролик с раненым мобилизованным из российского города Самара, который в больнице рассказывает на камеру о том, как произошел обстрел в ночь на 1 января.

По словам оккупанта, такое большое количество погибших военных в профтехучилище в Макеевке получилось из-за того, что солдатам приказали собраться в актовом зале слушать новогоднее поздравление Путина.

Россиянин отмечает, что приказ отдал полковник ВС РФ Роман Еникеев, а сами мобилизованные якобы "просили не делать этого и не собирать их вместе, но не могли ослушаться офицеров".

"Видимо настоящая цель специальной военной операции - это достижение каких-то невиданных глубин позора и унижения. Потому что никак иначе происходящее безумие объяснить уже просто невозможно", - говорится в публикации.

Что известно про удар по Макеевке

Напомним, что в ночь на 1 января 2023 года по российской базе во временно оккупированной Макеевке Донецкой области был нанесен удар.

Минобороны России признало, что в Макеевке погибли 89 российских солдат. Впрочем, реальные потери россиян могут быть гораздо больше.

А именно в Страткоме ВСУ сообщали, что в Макеевке уничтожено около 400 российских военных, в том числе и мобилизованных. Тем временем мировые СМИ называют инцидент в Макеевке как одну из самых больших потерь РФ с начала войны.

По словам начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Севрюка, основной причиной удара по Макеевке было "использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника".

При этом в ВСУ назвали версию оккупантов о телефонах "смешной", и объяснили, что на самом деле захватчики просто не смогли скрытно разместить мобилизованных, а украинские военные установили цель.