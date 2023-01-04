"Версія з телефонами слаба". В ЗСУ назвали головну причину удару по Макіївці

Версія росіян про те, що знищення їх військових у Макіївці сталося нібито через "використання ними мобільних телефонів" є смішною. Насправді ж окупанти просто не змогли скритно розмістити мобілізованих, а ЗСУ встановили ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Звичайно, використовувати телефони - це локація і це помилка. Але виглядає ця версія дещо смішно. Тому що розміщувати такі великі партії мобілізованих, які не дуже навчені та злагоджені у великих приміщеннях не пристосованих для того, щоб укриватися у разі небезпеки, то це дуже слаба відмазка", - зазначив Череватий.

Він зазначив, що це була помилка росіян і висловив впевненість, що зараз у РФ займаються пошуком хто винен.

"Зрозуміло, що не це (використання телефонів - ред.) було головною причиною. Нею було те, що вони не змогли розмістити скритно цей особовий склад. Чим скористались ми, дорозвідавши ціль потужно і знищивши її", - пояснив Череватий.

Що відомо про удар по Макіївці

Нагадаємо, що 31 грудня по російській базі в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області було завдано удару.

Міноборони Росії визнало, що у Макіївці загинули 89 російських солдатів. Втім, реальні втрати росіян можуть бути набагато більшими.

Як-от в СтратКомі ЗСУ повідомляли, що у Макіївці знищено близько 400 російських військових, зокрема і мобілізованих. Тим часом світові ЗМІ називають інцидент у Макіївці як одну з найбільших втрат РФ з початку війни.

Сьогодні ж начальник Головного військово-політичного управління ЗС РФ генерал-лейтенант Сергій Севрюков заявив, що основною причиною удару по Макіївці було "використання особовим складом телефонів у зоні досяжності засобів ураження противника".

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