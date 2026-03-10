UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зі знімками в руках. Фіцо намагався переконати Єврокомісію у цілісності "Дружби"

23:12 10.03.2026 Вт
2 хв
Словацький прем'єр продовжує стверджувати, що трубопровід нібито неушкоджений
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що обговорив з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відновлення "Дружби". Він також намагався переконати її у цілісності трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Фіцо в X.

Читайте також: ЄК хоче допомогти відремонтувати "Дружбу": речник назвав один із варіантів

"Насамперед ми обговорили необхідність відновлення транзиту російської нафти через територію України до Словаччини. Я радий, що з цього питання ми маємо спільну думку з Європейською комісією", - зазначив він.

Словацький прем'єр зауважив, що під час зустрічі показав фон дер Ляєн супутникові знімки, які нібито підтверджують, що трубопровід "Дружба" на території України не має пошкоджень.

"Ми домовилися, що транзит через трубопровід "Дружба" має бути відновлений. Якщо трубопровід пошкоджено, що ми заперечуємо, його необхідно відремонтувати. Словаччина пропонує свої ремонтні потужності", - заявив Фіцо.

За його словами, фон дер Ляєн сказала, що Єврокомісія готова надати не тільки технічну допомогу, а й фінансування для ремонтних робіт.

Проблеми з "Дружбою"

Нагадаємо, наприкінці лютого прем'єр Угорщини Віктор Орбан поговорив з Робертом Фіцо. За словами угорського політика, обидва прем'єри не згодні з тим, що відновити роботу нафтопроводу "Дружба" неможливо через технічні проблеми.

За словами Орбана, технічних перешкод нібито немає, а трубопровід закрили "виключно з політичних міркувань".

Після цього Роберт Фіцо пригрозив зупинити постачання електроенергії Україні. Такі погрози прозвучали на тлі дуже складної ситуації з електропостачанням в Україні через постійні російські удари.

Пізніше, 23 лютого, Фіцо заявив, що Словаччина призупиняє аварійне постачання електроенергії в Україну, попри вкрай важку ситуацію в країні через російські удари.

Крім того, Фіцо заявив, що заблокує кредит ЄС для України на 90 млрд євро, якщо інспектори не зможуть оглянути пошкоджений нафтопровід "Дружба".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄврокомісіяДружбаРоберт ФіцоУрсула фон дер Ляйєн