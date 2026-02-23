Фіцо заборонив аварійні постачання електроенергії в Україну

Словаччина призупиняє аварійне постачання електроенергії в Україну, незважаючи на вкрай важку ситуацію в країні через російські удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у Facebook .

Заборона на постачання електроенергії

Голова словацького уряду розповів, що на засіданні з міністром фінансів Словаччини Лацо Каменіцкім він наказав припинити аварійні поставки електроенергії в Україну.

"Відсьогодні діє правило: якщо українська сторона звернеться до Словаччини з проханням про допомогу в стабілізації української енергетичної мережі, така допомога надана не буде. Йдеться про перший крок у відповідь, на який уряд Словаччини має право без порушення будь-яких міжнародних правил і зобов'язань", - додав він.

Також Фіцо пригрозив, що якщо Україна "продовжить завдавати шкоди поставкам нафти в Словаччину", його уряд перегляне "колишні конструктивні позиції щодо членства України в ЄС і підготує подальші заходи".

Прохання про розмову із Зеленським

Прем'єр Словаччини розповів, що до ухвалення такого рішення він хотів поговорити телефоном із президентом України Володимиром Зеленським і отримати відповідь, коли і чи буде відновлено транзит нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба".

"Ми отримали повідомлення, що президент України готовий до розмови лише після 25 лютого цього року. Зважаючи на серйозність ситуації та оголошеного в Словаччині стану нафтової надзвичайної ситуації, ми за даних обставин змушені негайно приступити до першого заходу у відповідь", - поскаржився Фіцо.

Він звинуватив голову української держави в тому, що він нібито поводиться щодо Словаччини як ворог. На думку Фіцо, Зеленський сам припинив транзит газу.

"Український президент навмисно завдав нам шкоди і припиненням поставок нафти нафтопроводом "Дружба". Ми були змушені оголосити стан нафтової надзвичайної ситуації", - сказав Фіцо.