Фіцо заборонив аварійні постачання електроенергії в Україну
Словаччина призупиняє аварійне постачання електроенергії в Україну, незважаючи на вкрай важку ситуацію в країні через російські удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у Facebook.
Заборона на постачання електроенергії
Голова словацького уряду розповів, що на засіданні з міністром фінансів Словаччини Лацо Каменіцкім він наказав припинити аварійні поставки електроенергії в Україну.
"Відсьогодні діє правило: якщо українська сторона звернеться до Словаччини з проханням про допомогу в стабілізації української енергетичної мережі, така допомога надана не буде. Йдеться про перший крок у відповідь, на який уряд Словаччини має право без порушення будь-яких міжнародних правил і зобов'язань", - додав він.
Також Фіцо пригрозив, що якщо Україна "продовжить завдавати шкоди поставкам нафти в Словаччину", його уряд перегляне "колишні конструктивні позиції щодо членства України в ЄС і підготує подальші заходи".
Прохання про розмову із Зеленським
Прем'єр Словаччини розповів, що до ухвалення такого рішення він хотів поговорити телефоном із президентом України Володимиром Зеленським і отримати відповідь, коли і чи буде відновлено транзит нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба".
"Ми отримали повідомлення, що президент України готовий до розмови лише після 25 лютого цього року. Зважаючи на серйозність ситуації та оголошеного в Словаччині стану нафтової надзвичайної ситуації, ми за даних обставин змушені негайно приступити до першого заходу у відповідь", - поскаржився Фіцо.
Він звинуватив голову української держави в тому, що він нібито поводиться щодо Словаччини як ворог. На думку Фіцо, Зеленський сам припинив транзит газу.
"Український президент навмисно завдав нам шкоди і припиненням поставок нафти нафтопроводом "Дружба". Ми були змушені оголосити стан нафтової надзвичайної ситуації", - сказав Фіцо.
Постачання нафти по "Дружбі"
Нагадаємо, 12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про те, що Росія вдарила по нафтопроводу "Дружба". Потім транзит нафти до Словаччини та Угорщини припинився.
Потім у Будапешті та Братиславі почали звинувачувати в усьому Україну. На думку влади Угорщини та Словаччини, Україна не хоче відновлювати транзит нібито з політичних причин.
Минулого тижня прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив зупинити постачання електроенергії Україні. Такі погрози прозвучали на тлі дуже складної ситуації з електропостачанням в Україні через постійні російські удари.