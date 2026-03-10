Со снимками в руках. Фицо пытался убедить Еврокомиссию в целостности "Дружбы"

"Прежде всего мы обсудили необходимость восстановления транзита российской нефти через территорию Украины в Словакию. Я рад, что по этому вопросу мы имеем общее мнение с Европейской комиссией", - отметил он.

Словацкий премьер отметил, что во время встречи показал фон дер Ляйен спутниковые снимки, которые якобы подтверждают, что трубопровод "Дружба" на территории Украины не имеет повреждений.

"Мы договорились, что транзит через трубопровод "Дружба" должен быть восстановлен. Если трубопровод поврежден, что мы отрицаем, его необходимо отремонтировать. Словакия предлагает свои ремонтные мощности", - заявил Фицо.

По его словам, фон дер Ляйен сказала, что Еврокомиссия готова предоставить не только техническую помощь, но и финансирование для ремонтных работ.

Проблемы с "Дружбой"

Напомним, в конце февраля премьер Венгрии Виктор Орбан поговорил с Робертом Фицо. По словам венгерского политика, оба премьера не согласны с тем, что возобновить работу нефтепровода "Дружба" невозможно из-за технических проблем.

По словам Орбана, технических препятствий якобы нет, а трубопровод закрыли "исключительно по политическим соображениям".