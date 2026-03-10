Зі знімками в руках. Фіцо намагався переконати Єврокомісію у цілісності "Дружби"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що обговорив з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відновлення "Дружби". Він також намагався переконати її у цілісності трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Фіцо в X .

"Насамперед ми обговорили необхідність відновлення транзиту російської нафти через територію України до Словаччини. Я радий, що з цього питання ми маємо спільну думку з Європейською комісією", - зазначив він.

Словацький прем'єр зауважив, що під час зустрічі показав фон дер Ляєн супутникові знімки, які нібито підтверджують, що трубопровід "Дружба" на території України не має пошкоджень.

"Ми домовилися, що транзит через трубопровід "Дружба" має бути відновлений. Якщо трубопровід пошкоджено, що ми заперечуємо, його необхідно відремонтувати. Словаччина пропонує свої ремонтні потужності", - заявив Фіцо.

За його словами, фон дер Ляєн сказала, що Єврокомісія готова надати не тільки технічну допомогу, а й фінансування для ремонтних робіт.

Проблеми з "Дружбою"

Нагадаємо, наприкінці лютого прем'єр Угорщини Віктор Орбан поговорив з Робертом Фіцо. За словами угорського політика, обидва прем'єри не згодні з тим, що відновити роботу нафтопроводу "Дружба" неможливо через технічні проблеми.

За словами Орбана, технічних перешкод нібито немає, а трубопровід закрили "виключно з політичних міркувань".