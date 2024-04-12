Журналіст Bild пише, що в України "закінчилися ракети до Patriot": реакція Повітряних сил

Журналіст видання Bild стверджує, що в України закінчились боєприпаси до систем Patriot и Iris-T. Водночас у Повітряних силах переконують, що паніка зайва, адже партнери поінформовані про потреби нашої держави, а українські сили ППО вдало відбивають атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twiter (X) журналіста видання Bild Юліана Рьопке та коментар речника Повітряних сил України Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Так, за інформацією Рьопке, в Україні вичерпались запаси ракет до Patriot и Iris-T.

Крім того, за його словами, виснажено або знищено більшість інших запасів засобів ППО.

"І це при тому, що у нас на складах сотні систем і тисячі ракет. Немає слів. Тільки лють", - заявив Рьопке.

Реакція Повітряних сил

Коментуючи дане питання, речник Повітряних сил Ілля Євлаш зауважив, що Україна потребує більше таких ракет.

"Ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно дані системи (Patriot та SAMP/T - ред. ) та боєприпаси для них. Тому звісно, що нам потрібно більше ракет", - зауважує Євлаш.

Він повідомив, що країни-партнери поінформовані про дану потребу і знають скільки в України є ракет та скільки потрібно ще.

"Однак не варто вдаватися паніці. Оскільки ви бачите й сьогоднішній результат як відпрацювали наші мобільні вогневі групи. Збито 16 із 17 "Шахедів", майже 100 відсотків", - наголосив Євлаш.

Результати є, але потрібні Patriot

Як зауважив речник Повітряних сил, вчора також спостерігався гарний результат роботи сил ППО.

"Ми збили 16 з 20 ракет Х-101, Х-555. Також в тому числі збиті були майже всі 40 дронів. Дві з чотирьох ракет Х-59. Звісно, що "Кинджали" збивати складно", - наголосив він, підкресливши, що дані цілі є вкрай складними для знищення і для цього потрібна велика кількість систем Patriot.

Євлаш стверджує, що наразі це єдина зброя, яка може ефективно протистояти потужним засобам повітряного нападу ворога і є очікування на те, що партнери незабаром поставлять дані системи ППО в Україну