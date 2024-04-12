Журналіст Bild пише, що в України "закінчилися ракети до Patriot": реакція Повітряних сил
Журналіст видання Bild стверджує, що в України закінчились боєприпаси до систем Patriot и Iris-T. Водночас у Повітряних силах переконують, що паніка зайва, адже партнери поінформовані про потреби нашої держави, а українські сили ППО вдало відбивають атаки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twiter (X) журналіста видання Bild Юліана Рьопке та коментар речника Повітряних сил України Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.
Так, за інформацією Рьопке, в Україні вичерпались запаси ракет до Patriot и Iris-T.
Крім того, за його словами, виснажено або знищено більшість інших запасів засобів ППО.
"І це при тому, що у нас на складах сотні систем і тисячі ракет. Немає слів. Тільки лють", - заявив Рьопке.
Реакція Повітряних сил
Коментуючи дане питання, речник Повітряних сил Ілля Євлаш зауважив, що Україна потребує більше таких ракет.
"Ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно дані системи (Patriot та SAMP/T - ред. ) та боєприпаси для них. Тому звісно, що нам потрібно більше ракет", - зауважує Євлаш.
Він повідомив, що країни-партнери поінформовані про дану потребу і знають скільки в України є ракет та скільки потрібно ще.
"Однак не варто вдаватися паніці. Оскільки ви бачите й сьогоднішній результат як відпрацювали наші мобільні вогневі групи. Збито 16 із 17 "Шахедів", майже 100 відсотків", - наголосив Євлаш.
Результати є, але потрібні Patriot
Як зауважив речник Повітряних сил, вчора також спостерігався гарний результат роботи сил ППО.
"Ми збили 16 з 20 ракет Х-101, Х-555. Також в тому числі збиті були майже всі 40 дронів. Дві з чотирьох ракет Х-59. Звісно, що "Кинджали" збивати складно", - наголосив він, підкресливши, що дані цілі є вкрай складними для знищення і для цього потрібна велика кількість систем Patriot.
Євлаш стверджує, що наразі це єдина зброя, яка може ефективно протистояти потужним засобам повітряного нападу ворога і є очікування на те, що партнери незабаром поставлять дані системи ППО в Україну
Допомога Україні
Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією. Зокрема він відзначав, що для повного закриття неба потрібні 25 систем по 6-8 батарей в кожній.
Вже 4 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх Україні.
Тим часом Франція готує для Києва новий пакет військової допомоги, який включатиме сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети Aster.
Нещодавно глава Міністерства закордонних справ Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як планувалося раніше.
Днями глави урядів Нідерландів, Данії та Чехії сьогодні, 10 квітня, обговорили поставки Україні додаткових систем ППО.
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