Журналист Bild пишет, что у Украины "кончились ракеты к Patriot": реакция Воздушных сил

Журналист издания Bild утверждает, что у Украины закончились боеприпасы к системам Patriot и Iris-T. В то же время в Воздушных силах убеждают, что паника лишняя, так как партнеры информированы о потребностях нашего государства, а украинские силы ПВО удачно отбивают атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twiter (X) журналиста издания Bild Юлиана Репке и комментарий спикера Воздушных сил Украины Илью Евлаша в эфире телемарафона.

Так, по информации Репке, в Украине иссякли запасы ракет к Patriot и Iris-T.

Кроме того, по его словам, истощено или уничтожено большинство других запасов средств ПВО.

"И это при том, что у нас на складах сотни систем и тысячи ракет. Нет слов. Только ярость", - заявил Репке.

Реакция Воздушных сил

Комментируя данный вопрос, спикер Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что Украина нуждается в большем количестве таких ракет.

"Мы должны понимать прежде всего, что Украина не производит самостоятельно данные системы (Patriot и SAMP/T - ред.) и боеприпасы для них. Поэтому, конечно, нам нужно больше ракет", - отмечает Евлаш.

Он сообщил, что страны-партнеры проинформированы о данной потребности и знают, сколько у Украины есть ракет и сколько нужно еще.

"Однако не стоит прибегать к панике. Поскольку вы видите и сегодняшний результат, как отработали наши мобильные огневые группы. Сбито 16 из 17 "Шахедов", почти 100 процентов", - подчеркнул Евлаш.

Результаты есть, но нужны Patriot

Как отметил спикер Воздушных сил, вчера также наблюдался хороший результат работы сил ПВО.

"Мы сбили 16 из 20 ракет Х-101, Х-555. Также в том числе сбиты были почти все 40 дронов. Две из четырех ракет Х-59. Конечно, "Кинжалы" сбивать сложно", - подчеркнул он, подчеркнув, что данные цели крайне сложны для уничтожения и для этого требуется большое количество систем Patriot.

Евлаш утверждает, что сейчас это единственное оружие, которое может эффективно противостоять мощным средствам воздушного нападения врага и есть ожидание, что партнеры в скором времени поставят данные системы ПВО в Украину.